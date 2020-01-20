En tan solo tres meses incremento dramáticamente la percepción de inseguridad en la ciudades mexicanas. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana (ENSU) a cargo del Instituto Nacional ...

En tan solo tres meses incremento dramáticamente la percepción de inseguridad en la ciudades mexicanas. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana (ENSU) a cargo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), de septiembre a diciembre del 2019 la percepción social de inseguridad pública aumentó en mas de la mitad de las ciudades encuestadas. En este sentido, 49 de las 84 ciudades que se encuestaron tuvieron un incremento en el indice de la percepción de la inseguridad. Es decir, los habitantes se sienten más inseguros. De estas 49, en 18 se registró un incremento significativo en comparación al trimestre anterior. Por otro lado, el porcentaje de la población mayor de edad que considero que vivir en su ciudad es peligroso, pasó del 71.3 a 72.9%.

Las ciudades con mayor percepción de inseguridad

Estas son las ciudades cuyos habitantes mostraron mayor sensación de inseguridad, pues se ubicó entre los 92.7 y 89.4%.

Puebla de Zaragoza,

Tapachula,

Ecatepec de Morelos,

Uruapan,

Fresnillo,

Tlalnepantla de Baz,

Ciudad Juárez y

Coatzacoalcos

Desde septiembre de 2018 los residentes de las urbes encuestadas que consideran que la delincuencia en su ciudad seguirá igual de mal o que las condiciones empeorarán en un plazo de 12 meses ha ido creciendo. El porcentaje con esta percepción paso de 58.3% en septiembre de hace dos años a 62.5% en diciembre de 2019. Por otro lado, las ciudades donde la percepción de inseguridad fue menor, con índice que varía entre el 18.9 y 34.25, son:

Mérida,

San Pedro Garza García,

San Nicolás de los Garza,

Saltillo,

Los Cabos y

Puerto Vallarta

Otro dato que arrojo esta encuesta, es que durante el segundo semestre de 2019, se estimo que el 14.6% de la población mayor de edad tuvo contacto directo con alguna autoridad de seguridad pública, por cualquier tipo de incidente o delito y de los cuales, el 48.3% declaró haber sufrido un acto de corrupción por parte de éstos.

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