¿Cuántas veces le has enviado a alguien un emoji riendo sin mostrar realmente ninguna emoción? Probablemente, muy a menudo. Este es el principal problema de la comunicación por texto: no hay lugar ...

¿Cuántas veces le has enviado a alguien un emoji riendo sin mostrar realmente ninguna emoción? Probablemente, muy a menudo. Este es el principal problema de la comunicación por texto: no hay lugar para las emociones genuinas. Es casi imposible adivinar lo que alguien siente cuando se comunica por texto, a diferencia de lo que ocurre en una videollamada.

Fatiga digital y crisis de confianza

En la década de 2010, se produjo un auge de las aplicaciones de citas. Estas proporcionaban a los usuarios un espacio para establecer conexiones rápidas con personas de todo el mundo. Sin embargo, el deslizamiento interminable, la falta de diálogo real, los saludos genéricos y las constantes decepciones pronto se hicieron pesados. Como resultado, muchos usuarios experimentaron fatiga por las citas online. Este síndrome se conoce como «fatiga por citas digitales». Las principales razones de la fatiga por citas digitales incluyen:

Comunicación superficial: Las conversaciones en las aplicaciones de citas rara vez conducen a discusiones profundas o a algo serio. La gente utiliza frases prefabricadas, sigue guiones de diálogo simplistas y rápidamente pierde interés en los demás.

Las conversaciones en las aplicaciones de citas rara vez conducen a discusiones profundas o a algo serio. La gente utiliza frases prefabricadas, sigue guiones de diálogo simplistas y rápidamente pierde interés en los demás. Yo idealizado: En las aplicaciones de citas, todo el mundo parece perfecto. Cada usuario intenta crear una imagen ideal de sí mismo mediante filtros, descripciones generadas por IA y fotos tomadas con la «mejor luz». Algunos incluso participan en conversaciones utilizando ChatGPT para asegurarse de que sus respuestas sean las más interesantes e ingeniosas.

En las aplicaciones de citas, todo el mundo parece perfecto. Cada usuario intenta crear una imagen ideal de sí mismo mediante filtros, descripciones generadas por IA y fotos tomadas con la «mejor luz». Algunos incluso participan en conversaciones utilizando ChatGPT para asegurarse de que sus respuestas sean las más interesantes e ingeniosas. Falta de autenticidad: Las aplicaciones de citas no proporcionan a los usuarios emociones genuinas. Hay mucha simulación, mentiras descaradas y sentimientos artificiales. Esto se vuelve agotador rápidamente.

Como resultado, las aplicaciones de citas se enfrentan cada vez más al escepticismo, incluso por parte de sus seguidores más fervientes. Cada vez más usuarios están pasando de la comunicación por texto con gente aleatoria a formatos de video, que crean en parte el efecto de un encuentro real y permiten experimentar emociones genuinas durante la conversación. El video como nueva experiencia de usuario basada en la honestidad Si la década de 2010 en el mundo de las citas online puede denominarse la era del texto, entonces la década de 2020 se convertirá sin duda en la era de la comunicación por video. La cámara permite a los usuarios acercarse lo más posible a su interlocutor, independientemente de dónde se encuentren en el planeta. También sirve como una especie de filtro de la verdad. Cuando se comunica por video, es difícil fingir, editarse a uno mismo y crear una imagen «perfecta». Este entorno proporciona:

Comunicación en directo.

Espontaneidad.

Autenticidad emocional.

La transición del texto al video también cambia el comportamiento de los usuarios. En lugar de desplazarse superficialmente por los feeds y enviar mensajes primitivos, ahora hay compromiso e interés. En la comunicación por video, las personas se comportan de manera diferente. Cada usuario es consciente de que está siendo visto y escuchado, y que no solo se interpretan sus palabras, sino también su tono, sus pausas y sus gestos. Esto crea una sensación de «presencia» que es casi imposible de lograr en el chat. Además, solo a través de la comunicación por video se pueden reconocer las emociones reales de la persona con la que se chatea, ver sus reacciones genuinas y sus expresiones faciales. Los videochats permiten una conexión más profunda con una persona, en lugar de limitarse a leer sus palabras. Por lo tanto, la comunicación en estos formatos se asemeja mucho a las interacciones de la vida real.

El formato de video como tendencia en la lógica de las plataformas

El interés por una comunicación altamente realista con desconocidos está impulsando la aparición de cada vez más plataformas en el mercado que ofrecen estas oportunidades. Los videochats están sustituyendo gradualmente a las populares aplicaciones de citas. Entre los servicios que están ganando especial popularidad se encuentran los que:

Ofrecen videollamadas con mujeres calientes como base de la comunicación: el video no es un complemento del perfil ni una continuación del diálogo por texto, sino el escenario principal para las citas. Por ejemplo, como en videollamadas.chat, donde los usuarios se conectan instantáneamente a una videollamada con el sexo opuesto, sin pasar por la fase de los mensajes.

Se alejan del principio de «deslizar para hacer match»: Los usuarios se están cansando de desplazarse por los feeds y deslizar los perfiles. Como resultado, las aplicaciones que emparejan automáticamente a los usuarios para conversaciones de video están pasando a primer plano. La velocidad y el compromiso están sustituyendo a la gamificación.

Requieren una acción mínima por parte de los usuarios: Cuanto más sencilla es la interfaz, más cómoda resulta para el usuario. El principio de «ver y hablar» está ganando cada vez más popularidad en la actualidad. Devuelve la autenticidad y la atmósfera de la comunicación real con una persona aleatoria a las citas online.

La simplicidad, la rapidez y la capacidad de experimentar emociones reales son precisamente lo que atrae a los usuarios a los servicios para realizar videollamadas hoy en día.

La nueva ética de la comunicación y el efecto de la «presencia genuina»

La eliminación de filtros y máscaras a través del video hace que este formato de comunicación sea universal. Las plataformas para hacer videollamadas se utilizan no solo para citas y pasatiempos agradables, sino también para sesiones de terapia con psicólogos, formación para nuevas profesiones e incluso consultas empresariales. Hoy en día, casi todos los ámbitos de la vida tienen que ver con las emociones, la empatía y las reacciones de una forma u otra. Transmitirlas a través del texto tradicional se ha vuelto imposible. Las videollamadas son hoy en día una alternativa más cómoda al contacto en vivo. La comunicación con un interlocutor en el chat se siente real, como si ocurriera «aquí y ahora». En las platafromas para realizar videollamadas no hay respuestas retrasadas ni presencia falsa. Devuelven a las personas la humanidad, el compromiso y la emoción, cualidades que se han convertido en un verdadero déficit en la era digital.

¿Qué vendrá después? Apostar por el video: ¿una solución temporal o la nueva norma?

Es difícil hacer predicciones absolutamente precisas sobre el desarrollo de la comunicación en línea en los próximos años. Sin embargo, al examinar las tendencias generales en el mundo digital y las necesidades de las personas, podemos sacar varias conclusiones claras:

Se están produciendo profundos cambios en la cultura de la comunicación online, con un cambio de enfoque del texto al video.

Las videollamadas establecen un nuevo estándar: estar «disponible» ya no significa solo estar accesible en una conversación. Significa estar verdaderamente comprometido con la comunicación.

El formato de video se está convirtiendo en la nueva norma de comunicación, especialmente en contextos en los que la autenticidad y el compromiso son importantes.

A largo plazo, estas tendencias no solo pueden consolidar el formato de video como la nueva tendencia para la comunicación en línea, sino que también pueden conducir a la creación de ecosistemas integrales basados en él. Estos servicios ya están surgiendo: sitios web para sesiones de terapia en línea, videochats para citas virtuales y plataformas para la educación en línea. Es probable que, en un futuro próximo, esta lista no haga más que ampliarse y que la comunicación por Internet se incline cada vez más hacia el ámbito de «ver, sentir y ser comprendido».