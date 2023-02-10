Hacienda reducirá los estímulos para las gasolinas marga, premium y diésel durante la semana del 11 al 17 de febreroLa Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) redujo la cuota de subsidio del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para los combustibles durante la semana del 11 de febrero al viernes 17 de febrero del 2023. De acuerdo a lo publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para la gasolina Magna (menor a 91 octanos) el apoyo disminuye de 59.94% al 49.56%, por lo que los consumidores pagarán $2.98 pesos de impuesto por litro. Mientras que el gobierno absorberá el monto del estímulo fiscal de $2.93. El subsidio del impuesto para la gasolina Premium baja del 40.53% al 28.01%, por lo que la cuota a pagar por cada litro de este combustible será de $3.59 pesos. Hacienda se hará de $1.40 que corresponde de la gasolina con mayor calidad que se vende en el país. Respecto al diésel el apoyo también desciende, pues pasa de 73.47% la semana anterior al 52.40%. Los contribuyentes pagarán $3.09 pesos de cuota por litro, y la autoridad cubrirá $3.40pesos que corresponden del IEPS.

Costo de estímulos en 2022

Los estímulos al IEPS a gasolinas otorgados por el gobierno federal en 2022 tuvieron un costo de 128 mil millones de pesos, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). En tanto, los altos precios del crudo se reflejaron en 269 mil millones de excedentes petroleros para el Gobierno, de acuerdo con el Informe Trimestral de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda correspondiente al cuarto trimestre de 2022. El año pasado, los precios internacionales del petróleo se elevaron a niveles no vistos desde 2013 en un contexto de alta inflación. Ante ello, la respuesta del Gobierno federal fue una política de estímulos fiscales al IEPS aplicable a las gasolinas y el diesel, e inclusive contra el pago de ISR y el IVA. El IMCO destacó que estímulos al IEPS a combustibles no fueron compensados por los ingresos petroleros, como se preveía.