El SAT determinó créditos fiscales a las aerolíneas, porque cobraron un impuesto de turistas extranjeros y no entregaron lo recaudado a las autoridades.

El SAT determinó créditos fiscales a las aerolíneas, porque cobraron un impuesto de turistas extranjeros y no entregaron lo recaudado a las autoridades.

El Instituto Nacional de Migración (INM) recientemente reveló que diversas aerolíneas cobraron y no entregaron a las autoridades millones de pesos recaudados por un derecho o impuesto pagado por turistas extranjeros. De acuerdo con un artículo publicado por Forbes, las aerolíneas cobraron el derecho de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (DNR), que es un impuesto que pagan los extranjeros para entrar a México como turistas. Pero las empresas de transporte aéreo internacional de pasajeros no entregaron a las autoridades el dinero que recaudaron como responsables solidarios. En este caso, el SAT es quien tiene las facultades de requerir el cobro del adeudo que se generó por la omisión de las aerolíneas. Por eso, la autoridad fiscal determinó y notificó, al menos, 41 créditos fiscales para las aerolíneas, entre diciembre de 2019 hasta el 19 de octubre de 2021. Cada extranjero paga una cuota de 549 pesos para transitar o permanecer en el territorio nacional durante un periodo de 180 días, sin permiso para realizar actividades remuneradas. El artículo de Forbes indica que lo que se recauda del derecho mencionado, conocido como impuesto de turistas, se debe utilizar de la siguiente manera:

20% para la mejora de los servicios del INM.

80% para los estudios, proyectos e inversión de infraestructura como el Tren Maya, aunque antes era destinado a otros organismos del sector turístico.

Aerolíneas con créditos fiscales por el impuesto de turistas

Forbes informó que las aerolíneas que tienen créditos fiscales por no entregar lo recaudado por el impuesto de turistas, son las siguientes:

Miami Air International.

Interjet.

Aeromar.

Tui Airlines Belgium.

Neos.

Eurowings.

Allegiant Air.

LOT Polish Airlines.

Alaska Airlines.

Thomas Cook Airlines.

XL Airways.

Aeroméxico.

Avianca.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.