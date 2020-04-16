Entre las propuestas que la IATA (por sus siglas en ingles) ha hecho al gobierno mexicano, esta la de suspender la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucia. La asociación global de aerolíneas comerciales conocida como Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), estima que las perdidas que tendrán las aerolíneas mexicanas por la crisis generada por el Covid-19 serán de alrededor de 5 mil 291 millones de dólares si los bajos niveles de operación se alargan hasta junio. Al tipo de cambio actual estamos hablando de unos 127 mil millones de pesos. En este sentido, Peter Cerdá, vicepresidente para las Américas de IATA, se pronunció a favor de que en todo el mundo se valore de manera distinta los proyectos y ampliaciones de aeropuertos. En el caso de México son claros: piden reconsiderar la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía; ya que dicen que la demanda de transporte aéreo no será la misma tras la pandemia. Peter refirió que “en este momento, México debe evaluar cualquier proyecto de construcción masiva. El panorama en la aviación sin duda será distinto cuando salgamos de la crisis que cuando entramos. Santa Lucía, por supuesto, sería una de esas iniciativas que diríamos pongamos a la espera”, explicó en videoconferencia Peter Cerdá. Asimismo, Cerdá consideró que además del impacto directo a la aviación comercial, la mínima operación de vuelos afectará a la cadena productiva que depende de las aerolíneas por alrededor de 13 mil millones de dólares. De igual manera, pidió al gobierno mexicano apoyos financieros a las aerolíneas del país para sortear la crisis. “Nos preocupa porque cuanto más tiempo se extienda la crisis, más nos ponemos en riesgo de que la industria sea muy distinta a lo que era cuando entramos a la pandemia”. La IATA, que reúne a 290 aerolíneas en el mundo (el 80% del total), dio a conocer que mandó cuatro cartas a las autoridades mexicanas (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, AFAC y presidencia de México) para solicitar apoyo o reuniones virtuales para detallar el impacto que tendrá la crisis; sin embargo, las aerolíneas no han tenido respuesta a ninguna de esas cartas. Entre la medidas urgentes por las que aboga esta asociación se encuentran:

Descuento en tasas aeroportuarias: descuento en los costos y tasas aeroportuarias y en servicios como rentas, estacionamientos de larga estancia, ampliación de plazo de pago.

descuento en los costos y tasas aeroportuarias y en servicios como rentas, estacionamientos de larga estancia, ampliación de plazo de pago. Extender el plazo de pagos de turbosina: esto se haría a través de Petróleos Mexicanos y Aeropuertos y Servicios Auxiliares con miras a reducir los costos de servicios de la navegación en el espacio aéreo.

esto se haría a través de Petróleos Mexicanos y Aeropuertos y Servicios Auxiliares con miras a reducir los costos de servicios de la navegación en el espacio aéreo. Garantías de prestamos y apoyo al mercado de bonos corporativos.

y apoyo al mercado de bonos corporativos. Alivio tributario: descuentos de nómina pagados y extensión en los términos de pago, así como la eliminación temporal de los impuestos incluidos en los boletos o cualquier otro impuesto o tasa gubernamental, incluyendo servicios de aeronavegación.

descuentos de nómina pagados y extensión en los términos de pago, así como la eliminación temporal de los impuestos incluidos en los boletos o cualquier otro impuesto o tasa gubernamental, incluyendo servicios de aeronavegación. Ayuda financiera directa para compensar la reducción de ingresos y de liquidez.

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