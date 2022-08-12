El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que cerrará de manera temporal su sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. La dependencia anunció que todas las citas que estaban programadas serán reagendadas hasta nuevo aviso, una vez que tengan fecha para que se abran las oficinas en donde se realizan los trámites presenciales. Asimismo, el fisco anunció que será respetado el orden y horarios de dichas citas y pidieron a los contribuyentes que estén al pendiente de los medios para conocer la fecha en que volverán las operaciones presenciales en esa entidad. Luego de la jornada violenta de este 11 de agosto, un reporte de la fiscalía confirmó que fueron 11 las personas que perdieron la vida en la ciudad chihuahuense.