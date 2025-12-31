Conoce los cambios del subsidio para el empleo 2026: porcentaje sobre UMA, nuevo límite de ingresos, monto transitorio para enero y reglas prácticas para nómina y retenciones El 31 de diciembre de ...

Conoce los cambios del subsidio para el empleo 2026: porcentaje sobre UMA, nuevo límite de ingresos, monto transitorio para enero y reglas prácticas para nómina y retenciones El 31 de diciembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que modifica el esquema del subsidio para el empleo y actualiza sus parámetros para 2026. El ajuste se presenta como una medida alineada al incremento del salario mínimo general y a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, con impacto directo en el cálculo del ISR de personas trabajadoras con menores ingresos. En la práctica, estos cambios obligan a patrones, áreas de nómina y contribuyentes a revisar sus cálculos desde el inicio de 2026, especialmente por la regla transitoria aplicable en enero, cuando aún no entra en vigor el nuevo valor anual de la UMA.

Qué es el subsidio para el empleo y por qué se ajusta cada año

El subsidio para el empleo (SE) es un mecanismo fiscal que reduce la carga del impuesto sobre la renta de las personas trabajadoras con ingresos bajos o moderados. Su objetivo es mejorar el ingreso disponible, evitando que el ISR absorba una proporción desmedida del salario en los rangos inferiores. Durante muchos años, el subsidio operó mediante tablas de montos variables. Sin embargo, con el incremento sostenido del salario mínimo, esas tablas dejaron de reflejar adecuadamente la realidad económica, lo que generó la necesidad de un rediseño.

Antecedentes: el cambio de 2024 y el ajuste de 2025

El 1 de mayo de 2024 se publicó un decreto que modernizó la mecánica del subsidio, sustituyendo la tabla variable por una cuota mensual uniforme calculada como un porcentaje del valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), aplicable a quienes no rebasaran un determinado umbral de ingreso. Posteriormente, el 31 de diciembre de 2024 se realizó un ajuste para mantener congruencia con el salario mínimo vigente en 2025. Con ello se consolidó la lógica de “porcentaje sobre UMA + límite máximo de ingreso mensual” como base del subsidio.

Ajuste para 2026: qué cambió en el porcentaje y en el límite de ingresos

El decreto publicado el 31 de diciembre de 2025 introduce modificaciones con efectos a partir del 1 de enero de 2026, considerando el incremento del 13% al salario mínimo general, que pasa de $278.80 a $315.04 diarios. Los cambios centrales son dos:

Aumento del porcentaje aplicable sobre la UMA mensual : sube de 13.8% a 15.02% .

: sube de a . Incremento del límite máximo de ingresos mensuales para acceder al subsidio: pasa de $10,171.00 (2025) a $11,492.66 (2026).

Es importante notar que el monto nominal mensual del subsidio para 2026 se conocerá con precisión hasta que se publique el valor de la UMA 2026, que entra en vigor el 1 de febrero de 2026.

Regla especial para enero de 2026: monto transitorio

Como ocurre en cada actualización anual de la UMA, enero tiene un tratamiento particular. Dado que el valor de la UMA 2026 entra en vigor hasta el 1 de febrero, durante enero de 2026 debe aplicarse un porcentaje transitorio de 15.59% de la UMA mensual vigente en 2025. Con ello, el decreto establece un monto mensual específico para enero:

Subsidio para el empleo en enero de 2026: $536.21

Este dato es especialmente relevante para nóminas que cierran en los primeros días de enero o para empresas que calculan anticipos, finiquitos o pagos con periodicidad distinta al mes.

Reglas operativas: cómo se calcula según el tipo de pago

El decreto mantiene las reglas operativas implementadas desde 2024, útiles para aterrizar el subsidio en escenarios reales de nómina:

Pagos por periodos menores a un mes : se divide el monto mensual máximo entre 30.4 y el resultado se multiplica por los días pagados en el periodo.

: se divide el monto mensual máximo entre y el resultado se multiplica por los días pagados en el periodo. Pagos en una sola exhibición que comprendan dos o más meses : el subsidio mensual se multiplica por el número de meses incluidos.

: el subsidio mensual se multiplica por el número de meses incluidos. Límite: en ningún caso el subsidio puede exceder el monto mensual máximo que corresponda.

Estas reglas suelen aplicar en pagos semanales, catorcenales, quincenales o en escenarios como pagos retroactivos o regularizaciones de nómina.

Actualización automática anual: por qué importa para 2026 y años siguientes

El decreto reafirma un punto clave para la planeación fiscal y laboral: el subsidio seguirá calculándose como un porcentaje del valor mensual de la UMA, lo que permite una actualización automática anual. Este diseño busca que el beneficio no pierda eficacia con el tiempo ante aumentos del salario mínimo y cambios en el costo de vida. En términos de operación, esto significa que cada año será indispensable revisar el porcentaje vigente y el valor actualizado de la UMA para evitar errores de cálculo.

Resumen comparativo: subsidio para el empleo 2025 vs 2026

Para visualizar el cambio de manera rápida, el siguiente cuadro resume los parámetros principales del subsidio vigente en 2025, el ajuste de 2026 y la regla transitoria aplicable en enero de 2026:

Concepto 2025 2026 (regla general) enero 2026 (transitorio) Porcentaje de UMA 13.80% 15.02% 15.59% Monto mensual del SE $474.64 Depende del valor de la UMA 2026 (vigente desde febrero) $536.21 (con UMA 2025) Límite máximo de ingresos mensuales $10,171.00 $11,492.66 $11,492.66 Notas rápidas Ajuste por incremento 2025 Incremento ligado a +13% salario mínimo Aplicación previa a la UMA 2026

Qué revisar en nómina y retenciones para evitar diferencias

En la operación diaria, el cambio de porcentaje y el nuevo umbral de ingresos pueden afectar cálculos de ISR en la parte baja de la tabla. Para evitar diferencias con trabajadores o ajustes posteriores, suele ser recomendable verificar al menos lo siguiente:

Que el sistema de nómina aplique el porcentaje correcto para enero 2026 y el nuevo porcentaje a partir de febrero 2026 .

y el nuevo porcentaje a partir de . Que el límite de ingresos de $11,492.66 esté parametrizado como criterio de elegibilidad.

esté parametrizado como criterio de elegibilidad. Que pagos semanales o quincenales utilicen la regla de prorrateo basada en 30.4.

Aquí puedes consultar las las tarifas del ISR para 2026.