El 2024 tendrá una nueva fecha de descanso oficial, el 1 de octubre con motivo del inicio del nuevo gobierno federal La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha proporcionado detalles adicionales s...

El 2024 tendrá una nueva fecha de descanso oficial, el 1 de octubre con motivo del inicio del nuevo gobierno federal La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha proporcionado detalles adicionales sobre el calendario escolar para el año 2024, un año que se distingue por ser bisiesto y tener particularidades en sus días de descanso y feriados.

Año bisiesto y días de descanso oficiales

El 2024, siendo un año bisiesto, contará con varias fechas oficiales en las que se suspenderán labores. Entre estas fechas destaca el 1 de octubre, designado como día de descanso oficial debido al inicio del nuevo gobierno federal.

Fines de semana largos y días feriados oficiales

El calendario de 2024 incluirá cuatro fines de semana largos (puentes), marcados por fechas significativas como:

Lunes 5 de febrero, en conmemoración de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lunes 18 de marzo, coincidiendo el natalicio de Benito Juárez (21 de marzo) y el aniversario de la expropiación petrolera. Lunes 16 de septiembre, con motivo de la celebración de la Independencia de México. Lunes 18 de noviembre, en conmemoración de la Revolución Mexicana.

Asimismo las fechas de descanso obligatorias son el miércoles 1 de mayo, por el Día del Trabajo y el miércoles 25 de diciembre, por la Navidad 2024.

Calendario Escolar y días feriados no oficiales

El calendario escolar también contempla fechas importantes como el miércoles 15 de mayo por el Día del Maestro, y el final del año escolar el 16 de julio. Además, se señalan días feriados no oficiales como el 10 de mayo (Día de las Madres), 28 y 29 de marzo (jueves y viernes santo) y el 12 de diciembre (Día de la Virgen de Guadalupe), que no son días de descanso oficiales.

Vacaciones de Semana Santa

Las vacaciones de Semana Santa para el año escolar 2024 se llevarán a cabo del 25 de marzo al 5 de abril, proporcionando un periodo de descanso significativo para estudiantes y docentes.