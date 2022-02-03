El empresario negó que deba impuestos, porque él como persona física pagará este año al SAT 200 millones de pesos.

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, presidente y fundador de Grupo Salinas, aseguró que no tiene deudas millonarias con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). A través de un video que su sobrino Memo Salinas compartió en su cuenta oficial de Twitter, Salinas Pliego explicó que como persona física no debe "un solo peso", pero sus empresas sí. “En primer lugar, Ricardo Salinas Pliego soy yo, yo persona física y no debo ni un quinto, ni tengo abierta ninguna auditoría, ni ninguna querella. Yo en lo personal. Ahora, yo soy dueño de muchas empresas y mis empresas son con mis hijos. Si deben las empresas, pues que paguen”, agregó. https://twitter.com/cavazos9javier/status/1488372808417742849

Salinas Pliego reveló que pagará más de 200 mdp al SAT

Asimismo, el empresario comentó que este 2022 pagará más de 200 millones de pesos (mdp) en impuestos. “Este año voy a pagar más de 200 millones de pesos de impuestos, yo en lo personal. Entonces que no me vengan con mamadas de que no pagó impuestos”.

Es un abuso la imposición de una tasa del 35 por ciento

En este sentido, Salinas Pliego aseguró que el gobierno no tiene llenadera porque el paga su impuestos y paga demasiado por ese concepto, por lo que dijo le parece un abuso la imposición de una tasa del 35 por ciento. “O sea, imagínate. Tú trabajas 10 horas al día y tres horas y media son para el Gobierno, pero no acaba ahí porque cuando te queda el 65 por ciento vas a un comercio a gastar y pagas el 16 por ciento de IVA. Entonces, la tasa efectiva te deja a ti disponible 55 centavos de cada peso y no sólo para mí, para muchos otros pagadores de impuestos”. Por último, reiteró que no debe ni un peso. “El tema de los impuestos míos, en lo personal, no existe. ¿Ya entendieron?”, concluyó.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.