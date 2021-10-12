La Coparmex pide a los legisladores que se revise la propuesta de obligar a quienes cumplen 18 años a inscribirse en el RFC. La integrante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Cop...

La Coparmex pide a los legisladores que se revise la propuesta de obligar a quienes cumplen 18 años a inscribirse en el RFC. La integrante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Patricia López Padilla, solicitó a la Cámara de Diputados que revise la propuesta de modificación al Código Fiscal de la Federación (CFF), en la que se plantea que los jóvenes que recién cumplan la mayoría de edad estén obligados a registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). "La obligación de formar parte del RFC es que se generen ingresos o que se lleven a cabo actividades económicas. Si van a concluir que los jóvenes de 18 años se den de alta en el RFC, lo que pediríamos (desde Coparmex) es que no se les obligue a expedir declaraciones provisionales o informativas y que no fueran sancionados por este tipo de obligaciones porque no llevan a cabo actividades económicas", menciona Padilla.

La modificación

Esta modificación al artículo 27 de CFF propuesta en el Paquete Económico 2022 menciona que los jóvenes al cumplir la mayoría de edad deben de registrarse en el RFC. Sin embargo, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro mencionó recientemente que esta modificación se concentra más en combatir fraudes y evasión fiscal, ya que esto es una medida preventiva contra factureras, pues algunas de estas escogen a jóvenes de 18 años para crear empresas, o, en el peor de los casos, usurpan su identidad.

También hacen mención

No solo la Coparmex se pronunció por la revisión de esta propuesta, también miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), coincidieron en que, en efecto, se debe de revisar esta modificación. Fue durante el Parlamento Abierto para el Análisis al Paquete Económico 2022, a través del representante del CCE, Ricardo Cervantes, que, así como Patricia López Padilla de Coparmex, solicitaron la revisión. Con información de El Economista y El Sol de México https://www.eleconomista.com.mx/economia/Empresarios-piden-a-diputados-que-revisen-a-profundidad-el-RFC-obligatorio-para-mayores-de-18-anos-20211011-0071.html https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/piden-frenar-registro-de-rfc-a-los-18-anos-7328540.html

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