Trabajadoras han alzado sus voces, exigiendo una regulación inmediata de esta actividad que actualmente las deja expuestas al acoso y desprotegidas La esperada reforma para regular el trabajo en plataformas podría ver la luz durante el periodo ordinario de sesiones del Congreso o incluso extenderse hasta 2024, según afirmaciones de Omar Laborde, subdirector en la Dirección General de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo. En el marco del foro "Alza voz: trabajo digital y género", Laborde señaló que se encuentran en estrecho diálogo con los trabajadores y las empresas de plataformas para concretar los detalles de esta reforma crucial para miles de personas. En paralelo, las trabajadoras han alzado sus voces, exigiendo una regulación inmediata de esta actividad que actualmente las deja expuestas al acoso y desprotegidas al no contar con acceso a la seguridad social. Shaira Garduño, secretaria de Género de la Unión Nacional de Trabajadores de Aplicación, destacó las dificultades que enfrentan las mujeres, desde el acoso hasta la discriminación por parte de las plataformas, que incluso las suspenden por llevar mochilas de más de 10 kilos. "Estamos cansadas de pedir, hoy exigimos que haya una legislación en materia de plataformas digitales que cuente con una perspectiva de género", subrayó Garduño.

Piden enfoque de género

Las trabajadoras han llegado a un acuerdo: proponen la creación de un Convenio Internacional en Plataformas Digitales con un enfoque de género. Este convenio debe considerar el cumplimiento de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en temas de discriminación laboral y empleo, protección a trabajadores migrantes, maternidad, transparencia algorítmica y la regulación de las obligaciones de las empresas, incluyendo un protocolo antiacoso y programas de sensibilización sobre violencia de género, entre otros puntos esenciales.