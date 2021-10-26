El Instituto advierte sobre la presencia de coyotes que cobran cantidades elevadas de dinero para realizar trámites gratuitos. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (Infonavit) advirtió a los derechohabientes sobre “coyotes”, quienes solicitan un pago para realizar trámites que son gratuitos. “Somos responsables de una gran cantidad de trámites, los cuales no solo se enfocan en otorgar créditos, también los gestionamos el tiempo que tome liquidarlos y ofrecemos soluciones de pago en caso necesario”, menciona el instituto. Esto lo informó a través de un comunicado después de detectar la presencia de falsos gestores que ofrecen el servicio. “Falsos gestores han visto la oportunidad para hacerte creer que es necesario que te ayuden, para lo que llegan a pedir honorarios, de hasta seis mil 500 pesos por resolver trámites gratuitos y fáciles de realizar, ten mucho cuidado”, agrega.

Los trámites que buscan los “coyotes”

Estas personas ofrecen realizar la solicitud de crédito, prometen dar al trabajador su ahorro o un crédito en efectivo, recuperar sus recursos si está jubilado o convencerlo que solo ellos pueden ejercer tu crédito, así como pedirles el pago por presentarle algunas de las soluciones o por solicitar una cita en alguno de los Centros de Servicio, señalaron. Algunos trámites como el de realizar tu registro en Mi Cuenta Infonavit pueden pedirle hasta 500 pesos, algo que se puede realizar desde cualquier dispositivo sin costo alguno. El aceptar los servicios de estos “coyotes” puede poner en riesgo los datos personales, perder el dinero ahorrado o hasta podrían solicitar un crédito a su nombre, siendo unos de los riesgos más graves que puede pasar al proporcionar la información.

Como identificar a un asesor autorizado

El Instituto explica que hay asesores que pueden proporcionar ayuda con los procesos o dudas de los derechohabientes, sin embargo, antes de proporcionar los datos personales se debe comprobar que están perfectamente certificados. Para esto, el Infonavit informó que en el sitio portalmx.infonavit.org.mx pueden corroborar que el asesor de cobranza, proveedor o promotor de ventas está certificado y reconocido por la dependencia. “Necesitas hacer una búsqueda sobre la persona a la que estás confiando tu patrimonio, pero una primera señal que puede alertarte sobre posibles riesgos es que te pidan algún tipo de pago”, mencionó. Con información de Uno Tv y El Sol de San Juan del Río https://www.unotv.com/nacional/infonavit-detecta-coyotes-que-cobran-mas-de-6-mil-pesos-por-tramites/ https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/infonavit-alerta-de-coyotes-7385447.html

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