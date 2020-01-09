Los bancos en México tienen que aplicar por lo menos un dato biométrico a partir de marzo para evitar el robo de identidad a sus clientes. A partir del 31 de marzo de este año, los bancos estarán o...

Los bancos en México tienen que aplicar por lo menos un dato biométrico a partir de marzo para evitar el robo de identidad a sus clientes. A partir del 31 de marzo de este año, los bancos estarán obligados a tener registros de los datos biométricos (huella dactilares, voz, rasgos faciales) de sus clientes, al momento de solicitar una nueva cuenta o un crédito nuevo. Este requisito de los datos biométricos estaba previsto que entrara en vigor el 1 de enero 2019. Sin embargo, los bancos pidieron una prórroga para trabajar en un sólo sistema de datos biométricos, en vez de que cada institución financiera tuviera la suya. El director de la empresa NA-AT Technologies, especialista en tecnologías de la información para el sector financiero, Carlos Echeverría, estima que el 90% con los bancos con los que está trabajando están listo para implementar el sistema en la fecha que se acordó. En entrevista con El Economista refirió que el 50% de los bancos con los que trabaja ya están listos e incluso realizan pruebas de validación el Instituto Nacional Electoral. El tiempo de respuesta del INE para validar la información es de 3.3 segundos, lo que es bastante bueno, según destaca Carlos Echeverría. Las instituciones financieras más grandes como BBVA Bancomer, Santander, Banorte, Citibanamex, HSBC, Scotianbank e Imbursa ya están casi listas. El registro biométrico es una tecnología que valida la identidad a través del lector de huellas digitales y con la base de datos del INE se valida con la foto de credencial del elector. “Se extrae de la firma que la persona hace con el dedo y se compara contra la firma de la credencial INE; biometría de voz, a través de un video-testimonial de aceptación del compromiso y biometría facial a través de una foto al estilo selfie del cliente”, dice la página de internet de NA-AT Technologies. En un principio solo se implementará el registro de las huellas dactilares, pero en un futuro también se busca implementar el registrar los elementos biométricos de la voz y el reconocimiento facial.

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