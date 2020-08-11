Los especialistas esperan una gran saturación en los tribunales fiscales cuando termine la suspensión de labores. Debido a la pandemia, varias instituciones en todo el país han suspendido actividades. Entre ellas se encuentran algunas como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), por ejemplo. Algunos de estos tribunales ya regresaron a actividades presenciales; por ejemplo, el TFJA las reanudó el pasado tres de agosto. Así, poco a poco, otras instituciones seguirán el mismo procedimiento. El problema, según algunos especialistas, es que el retraso de varios meses llevará a saturaciones en el sistema y a mayores costos por actualizaciones de créditos.

Durante la suspensión no se atendieron casos

Usemos como ejemplo el caso del TFJA. El 18 de marzo, el tribunal suspendió las actividades jurisdiccionales. Hasta ese momento, el TFJA atendió un total de 5 mil 147 juicios por 51 mil millones de pesos. El problema es que para el primer semestre del año, el número de casos no cambió. Es decir, no se atendió un solo caso. En cambio, en el primer semestre de 2019, el TFJA había atendido 12 mil casos. En entrevista con Reforma, Mario Barrera, fiscalista de Thompson & Knight, dijo que los tribunales tendrán que enfrentarse a una serie de juicios; además, todavía deben resolver los que tenían pendientes desde antes de la pandemia. Por otro lado, hay que recordar que los recursos de los tribunales son los mismos. Por todo esto, el especialista cree que será muy complicado ver que se resuelvan los juicios a tiempo.

Se podrían elevar los costos para las empresas

También existe la posibilidad de que la apertura de tribunales aumente los costos para las empresas que quieran impugnar créditos fiscales. Como explicó en entrevista con Reforma, Alberto Vela Peón, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, las contribuciones se actualizan y con el tiempo que pasa aumenta el valor del crédito fiscal en actualizaciones y recargos. Durante la pandemia, las autoridades pudieron continuar con los procesos de fiscalización y liquidación porque eran actividades esenciales. En cambio, los plazos legales para que las empresas impugnaran estaban suspendidos. Así, en casos de liquidaciones de impuestos y embargos, las empresas no podían impugnar; sin embargo, se seguían acumulando actualizaciones y recargos. Con información de Reforma https://www.reforma.com/vaticinan-cascada-de-juicios-fiscales/gr/ar2006577?md5=d3bc45e787dbc82798c33a5f5df0683e&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor

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