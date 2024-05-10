La Ley del Seguro Social sí contempla el registro de concubinas y concubinarios, pero es necesario cumplir con ciertos requisitos El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece la posibilida...

La Ley del Seguro Social sí contempla el registro de concubinas y concubinarios, pero es necesario cumplir con ciertos requisitos El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece la posibilidad de afiliar a las parejas no casadas de los trabajadores asegurados o pensionados, bajo ciertas condiciones específicas. Esta medida permite que las concubinas o concubinarios reciban los beneficios del seguro social, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la Ley del Seguro Social (LSS).

Requisitos para la afiliación de concubinos en el IMSS

Para registrar a una concubina o concubinario ante el IMSS, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Vida marital de cinco años: La pareja debe haber vivido junta en una relación similar al matrimonio durante al menos cinco años. Hijo en común: Alternativamente, la pareja puede registrar a su concubina o concubinario si han tenido un hijo juntos. Estado civil: Ambos deben estar solteros y el derechohabiente o pensionado no debe tener otras concubinas o concubinarios registrados.

Procedimiento para realizar el trámite

El trámite de afiliación puede llevarse a cabo de manera presencial o en línea. A continuación, se detallan los pasos y documentos necesarios para realizarlo presencialmente:

Documentos requeridos:

CURP original : Clave Única de Registro de Población del asegurado.

: Clave Única de Registro de Población del asegurado. Datos del solicitante o representante legal.

Identificación oficial vigente original : Puede ser una credencial de elector, pasaporte, entre otros.

: Puede ser una credencial de elector, pasaporte, entre otros. Número de Seguridad Social (NSS) original : Documento donde conste el NSS del asegurado o pensionado.

: Documento donde conste el NSS del asegurado o pensionado. Copia certificada del acta de nacimiento original.

Fotografía tamaño infantil : Puede ser en blanco y negro o a color.

: Puede ser en blanco y negro o a color. Comprobante de domicilio original: Recibo de servicios, contrato de arrendamiento, entre otros.

Pasos para el trámite presencial:

Acudir a la Unidad de Medicina Familiar correspondiente: Deben presentarse ambos miembros de la pareja.

Presentar la documentación completa: Asegurarse de que todos los documentos estén en orden y sean los originales.

Beneficios de afiliar a tu pareja

Afiliar a tu pareja no casada al IMSS les otorga acceso a diversos beneficios del seguro social, incluyendo servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos y en su caso, prestaciones económicas. Esta facilidad busca fortalecer la protección social de las familias mexicanas, asegurando que más personas puedan acceder a servicios de salud y seguridad social, independientemente de su estado civil. Para más información sobre este proceso, puedes visitar el sitio oficial del IMSS o acudir a tu Unidad de Medicina Familiar más cercana.

Trámite en línea

Si quieres hacer el trámite en línea, ingresa a este link. Para el trámite vas a necesitar tu e.firma. Tenla a la mano. Para conocer más detalles acerca del trámite, visita esta página.