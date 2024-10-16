En un movimiento estratégico para mejorar la legitimidad y estabilidad del trading propietario, el innovador en RegTech Muinmos se ha asociado con el proveedor de tecnología Brokeree Solutions. Est...

En un movimiento estratégico para mejorar la legitimidad y estabilidad del trading propietario, el innovador en RegTech Muinmos se ha asociado con el proveedor de tecnología Brokeree Solutions. Esta colaboración está diseñada para proporcionar a los corredores regulados una experiencia y tecnología que englobe una sólida gestión de cuentas y garantía de cumplimiento.

Establecida en 2013, Brokeree Solutions ha estado a la vanguardia de los avances tecnológicos para corredores de múltiples activos en todo el mundo. Con una amplia experiencia en apoyo a entornos tecnológicos de corretaje, Brokeree ha contribuido al desarrollo de soluciones innovadoras, optimización de flujos de trabajo innovadores, y establecimiento de sólidos marcos de gestión de riesgos en la industria del trading.

Al combinar sus esfuerzos, Muinmos y Brokeree Solutions pretenden ayudar a corredores consolidados a introducir servicios de prop trading y apoyar a las empresas de prop trading. Esta iniciativa aprovecha la tecnología de vanguardia Prop Pulse de Brokeree, que se centra en una gestión de cuentas eficiente, y la oferta integral de Muinmos que asegura el cumplimiento regulatorio.

Prop Pulse se presenta como una herramienta insignia de gestión de cuentas diseñada específicamente para empresas de prop trading. Ofrece a las empresas la capacidad de implementar desafíos de evaluación en varias fases para la selección de traders. Con su diseño personalizable fácil de usar, las corredurías pueden crear un recorrido del cliente sin complicaciones, guiando a los traders desde el registro inicial hasta una etapa de trading totalmente financiada.

Una característica destacada de Prop Pulse es su marco flexible, que permite a los corredores establecer objetivos específicos, metas de trading y condiciones en cada nivel de desafío. Esto asegura una personalización precisa de los parámetros del desafío. A medida que los traders navegan por estas etapas, Prop Pulse los transiciona al siguiente nivel tras la finalización exitosa, manteniendo una progresión fluida. Además, el sistema proporciona una interfaz dedicada para monitorear y evaluar el rendimiento de los traders, mostrando estados de desafío, saldos de cuentas y objetivos no alcanzados, y ofreciendo al personal de corretaje una vista transparente del progreso del cliente.

¿Cómo puede complementarse Prop Pulse?

Además de Prop Pulse, las ofertas insignia de Brokeree incluyen Social Trading entre servidores, PAMM y Liquidity Bridge multiplaforma, compatibles con las plataformas de trading MT4, MT5, cTrader y DXtrade CFD. La compañía también proporciona más de 50 herramientas y soluciones adicionales que mejoran a las corredurías en áreas como la adquisición de clientes, la gestión de riesgos y el manejo de la liquidez.

Social Trading

El Social Trading de Brokeree para MetaTrader ofrece una plataforma de copy trading versátil, ofreciendo una amplia personalización para los corredores y opciones de trading adaptables para los usuarios. Presenta distintas interfaces de usuario para administradores, proveedores e inversores, adaptando las funcionalidades a las necesidades de cada grupo:

Los corredores tienen la flexibilidad de definir modelos de negocio y condiciones de trading personalizadas en varios tipos de cuentas, grupos y estrategias.

Los traders pueden elegir entre modos de copia diversos—basados en equidad, basados en margen y proporcionales—para alinearse con sus preferencias de riesgo.

Los proveedores de señales pueden establecer estructuras de tarifas personalizadas.

PAMM

Brokeree PAMM sirve como una solución de inversión llave en mano para corredores que introducen cuentas de inversión compartidas. Este sistema expande las capacidades de MetaTrader al categorizar a los participantes en inversores y gestores de dinero—traders expertos que manejan fondos agrupados.

Los inversores acceden a estrategias lucrativas de profesionales calificados, mientras que los gestores de dinero ganan a través de tarifas. Brokeree PAMM permite a los corredores diversificar sus opciones de trading, aumentar los volúmenes de trading y atraer nuevas demografías de clientes. La gestión de riesgos se prioriza con características como umbrales de Stop-Loss, confirmaciones automáticas de retiro de inversores, y salvaguardas contra llamadas de margen o margin calls durante los retiros.

El amplio portafolio tecnológico de Brokeree Solutions cubre todas las necesidades de correduría para MetaTrader 4 y 5, mejorando la infraestructura con soluciones en gestión de carteras, mitigación de riesgos, agregación de liquidez, distribución de bonos y configuración de símbolos.

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