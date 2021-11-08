La Auditoría Superior de la Federación encontró que ocho servidores públicos del SAT en puestos de alto rango no cumplen con el perfil. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ...

La Auditoría Superior de la Federación encontró que ocho servidores públicos del SAT en puestos de alto rango no cumplen con el perfil. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) contrató a ocho funcionarios que no cumplían con los perfiles que la ley establece para determinados puestos. Como señala Reforma, la ASF encontró que ocho funcionarios públicos ocuparon puestos de Administradores Generales, Centrales y Administradores sin cumplir con los requisitos de escolaridad mínima que establece el "Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera". Por otro lado, la ASF encontró que se hicieron pagos por más de cuatro millones de pesos a 21 servidores públicos del Servicio Exterior Mexicano que llevaron a cabo labores en el extranjero. Como señala Reforma, esto viola lo establecido en el artículo 15 de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Dicho numeral dice que están prohibidas las delegaciones de los entes públicos en el extranjero, salvo las correspondientes a las áreas de seguridad nacional e impartición de justicia.

De la Ayudantía

De los ocho funcionarios mencionados antes, dos vienen de la Ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como señala Reforma, 16 asistentes han conseguido nuevos cargos tras su paso por la Ayudantía. A mediados de 2020, se dio a conocer que Javier Portugal Dorantes y Paloma Rachel Aguilar Correa consiguieron puestos en el SAT.

Portugal Dorantes se convirtió en el Administrador Central de Servicios al Contribuyente; por su parte, Aguilar Correa se convirtió en la Administradora General de Recursos y Servicios. En ese momento, varios medios señalaron que ninguno de los dos contaba con experiencia en temas fiscales.

En su momento, el presidente López Obrador defendió ambos nombramientos:

“Tienen mucha experiencia. No recuerdo ahora a Portugal pero sí a Paloma. Paloma que es una joven abogada que tiene un gran mérito, algo que para mí es fundamental. Es una mujer con convicciones y honesta, incorruptible y eso es lo que se necesita en el SAT y todo el gobierno: servidores públicos que no tengan precio, que no se vendan.”

Con información de Reforma y Forbes https://www.reforma.com/fallan-al-contratar-empleados-en-el-sat/gr/ar2297654 https://www.reforma.com/premian-a-otro-ayudante-de-amlo/ar2290536 https://www.forbes.com.mx/politica-amlo-da-ascenso-a-otro-de-la-ayudantia-le-encarga-construccion-de-acueducto-en-sinaloa/

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