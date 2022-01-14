El 32% de los causantes encuestados consideró como muy probable que el SAT les sancione en el caso de no cumplir con sus obligaciones fiscales La percepción de riesgo de los contribuyentes cayó considerablemente en el tercer trimestre del 2021, de acuerdo con los resultados de las encuestas de opinión del Servicio de Administración Tributaria (SAT). El 32% de los causantes encuestados consideró como muy probable que el SAT les sancione en el caso de no cumplir con sus obligaciones fiscales, según los datos para el tercer trimestre. Lo anterior es menor a la tasa de 84% que se reportó el año pasado, según datos de El Economista, lo cual representa una disminución en lo reportado a inicio del 2021, cuando 79% de los contribuyentes encuestados consideró como probable una sanción por parte del fisco. De acuerdo con las encuestas de la autoridad fiscal, el 67% de los causantes indicaron que ven poco probable o nulo que el SAT tome medidas contra ellos, porcentaje mayor a 13% reportado en el 2020. Como informamos en El Contribuyente, en los primeros tres meses de ese año, el SAT registró 60 mil actos de fiscalización; es decir, un aumento de 26% frente al año pasado. Aquí es donde, según especialistas, el fisco está aprovechando una mayor percepción de riesgo. Desde mediados de 2019, reportamos una tendencia en aumento en las encuestas trimestrales del SAT, en la que el 84% de los contribuyentes contestaron que era muy o algo probable recibir una sanción del SAT. En ese momento, esa era la percepción más alta de riesgo que se había registrado. El segundo lugar sería el 39.75% de contribuyentes que pensaban que era muy o algo probable ser sancionados en 2012.

Esperan repunte

En cuanto a la caída del tercer trimestre del año pasado, Verónica Zepeda, catedrática de la EBC, la disminución podría obedecer a un tipo de distorsión generada por la pandemia del Covid-19. Además, la especialista espera que durante este año repunte la percepción de riesgo ante los nuevos cambios fiscales que entraron en vigor, como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) obligatorio para mayores de edad. Por su parte, Luis Carlos Verver, presidente de la Comisión Nacional de Síndicos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), señaló que la disminución de la percepción de riesgo se podría haber dado por diversos factores, como un sentimiento de que la fiscalización ha sido focalizada sólo en el rubro de grandes contribuyentes, así como en el uso de tecnología que facilita el cumplimiento y revisión fiscales, de acuerdo con lo reportado por El Economista.

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