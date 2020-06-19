El Instituto Mexicano del Seguro Social declaró que se han registrado al redor de 14 mil incapacidades por COVID-19 semanalmente a nivel nacional El diario Reforma reporta que Mauricio Hernández, director de prestaciones económicas y sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que se ha registrado un alto número de contagios por COVID-19 tanto en empresas pertenecientes a actividades esenciales como inesenciales, derivado de esto las incapacidades reportadas al instituto por COVID-19 ascendieron a 14 mil por semana en todo el país. La semana pasada, María Luisa Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), declaró que inspeccionaría los 80 centros del trabajo en los que se han reportado más incapacidades por COVID-19, con la finalidad de monitorear que cumplan con las medidas sanitarias pertinentes durante la nueva normalidad. Agregó que las regiones donde están concentrados estos 80 centros de trabajo son principalmente el valle de México, Baja California, Tabasco, Guerrero y Chiapas. Las actividades económicas que forman parte de este registro son tiendas de autoservicio, servicios de ingeniería y mercadotecnia, traslado de valores, industria farmacéutica, industria de alimentos, producción de plástico y operadoras de personal.

Empresas reabren a escondidas

Según el periódico Reforma, Mauricio Hernández advirtió en videoconferencia con miembros de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanco), que los registros por incapacidades del nuevo coronavirus eran alarmantes, debido a que las empresas consideradas no esenciales también reportaron parte de esa cifra, por lo que se puede deducir que están operando sin seguir el semáforo del semáforo epidemiológico. “Los casos de incapacidad por sospecha de COVID-19”, señaló, “se han incrementado en ambos grupos de empresas (esenciales y no esenciales), incluso después de la Fase 3”, declaró Hernández. Por su parte, Alejandro Salafranca, titular de la unidad de trabajo digno de la Secretaría del Trabajo (STPS), añadió que en mayo el porcentaje de incumplimiento de las normas sanitarias por parte de las empresas fue del 5%, mientras que para junio del mismo aumentó en 6%, llegando a 11%. Muchas entidades no han respetado el confinamiento de la Jornada Nacional de Sana Distancia. “Hay un relajamiento en empresas no esenciales que han empezado a operar. El índice de incumplimiento ha subido al doble en los primeros 15 días de junio”, indicó Salafranca. Con información de Reforma TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/06/el-patron-debe-pagar-el-equipo-de-proteccion-de-sus-trabajadores-contra-covid-19/

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