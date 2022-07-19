Algunos contribuyentes reportaron que el SAT está tardando más de los 40 días establecidos por ley para devolverles su saldo a favor. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está tomando hasta 69 días para realizar las devoluciones de saldo favor a los contribuyentes, cuando este trámite toma en promedio 14.7 días, de acuerdo con el fisco. En la mayoría de los casos, la autoridad fiscal devuelve los impuestos a favor en los siguiente 40 días a partir de presentación la declaración y la solicitud de devolución automática.

Retrasos en devoluciones

Como reportamos, al primer trimestre de 2022, el SAT indicó que pagó 193,706 millones de pesos (mdp) de devoluciones tributarias, 111,128 mdp más que en 2018, equivalentes a un incremento real de 95.4%. En comparación al mismo periodo de 2021, el crecimiento fue de 56,014 mdp. Esto es 31.1% real. Además, el fisco aseguró que este año las devoluciones se han realizado en promedio en 14.7 días. De acuerdo con Reforma, algunos contribuyentes han reportado que el fisco mexicano ha retrasado sus devoluciones. Por ejemplo, un contribuyente señaló al medio que lleva más de 74 días esperando recibir 11 mil pesos por una devolución del SAT, debido a que el fisco argumentó inconsistencias en su declaración. "Existen inconsistencias por parte de alguno de sus patrones en los ingresos y retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR)", dice el mensaje de la autoridad fiscal tras la declaración anual del 4 de abril pasado. Sin embargo, el medio señala que la inconsistencia no es un error del contribuyente, sino de su patrón. Por ello, la devolución sigue en proceso, y debido a que los 40 días que establece la ley ya fueron rebasados, su contadora le ha recomendado acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

Quejas en la Prodecon

Como reporta el diario, otro contribuyente, profesor de una universidad, reportó que recibió los 56 mil pesos de saldo a favor en 56 días, pero antes tuvo que presentar una queja en la Prodecon. Además, señaló que el 13 de abril recibió una notificación del SAT donde le informaba que habían inconsistencias, por lo que tuvo que hacer su declaración de forma manual. Miguel Ángeles Tavares, presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), sostuvo que estas acciones podrían estar bajo la sombra de la legalidad fiscal, pero no dejan de hacer alteraciones al derecho del contribuyente para recuperar un saldo a favor. "Hay forma de defenderse; la Prodecon ha abierto sus ventanillas cuando advierte procedimientos excesivos", expresó. Andrés López Lara, subprocurador de Protección de los Derechos de los Contribuyentes de la Prodecon, indicó a El Economista que los contribuyentes se acercan al organismo una vez iniciado su trámite para la devolución. Las quejas son porque la devolución ha sido autorizada, pero el contribuyente aún no la ha recibido; no se conoce el estado del trámite; parece que el trámite se trabó, o bien, se le ha negado la devolución, entre otras razones.