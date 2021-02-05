Según legisladores de la Comisión de trabajo y previsión social, se está avanzando para llegar concluir dictamen que será discutido por los legisladores. Los diputados de la Comisión de trabajo y previsión social se dijeron listos para emprender el análisis de la iniciativa que pretende regular la subcontratación laboral. Si bien aún no tienen el dictamen, la diputada morenista Anita Sánchez, secretaria de la comisión mencionada, dijo en entrevista para El Economista que "lo más importante es que ya tiene lugar en la Agenda Legislativa del periodo Ordinario de Sesiones". Además, dijo que "sí o sí la iniciativa se va a aprobar"- La legisladora mencionó que están en comunicación directa con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y que se está trabajando en hacer ajustes a la iniciativa para no dejar lugar a dudas frente al uso de la subcontratación en servicios especializados o el pago de las utilidades. Isaías González Cuevas, diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que ya se está afinando el dictamen, "sobre todo después de las reuniones con el sector patronal para atender sus preocupaciones, y equilibrar la propuesta que sin duda busca eliminar las malas prácticas de la subcontratación". Los legisladores entrevistados por el rotativo dijeron desconocer el motivo por el que los senadores Ricardo Monreal (Morena) y Rogelio Zamora (Verde Ecologista), dijeron que la discusión del dictamen podría llevarse a cabo pasando las elecciones federales de 2021. En diciembre de 2020, luego de una serie de reuniones entre la iniciativa privada y el gobierno federal, se acordó posponer la discusión del dictamen hasta febrero de este año, para lograr un consenso. Con información de El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Iniciativa-sobre-outsourcing-ya-tiene-lugar-en-la-agenda-de-San-Lazaro-20210203-0148.html

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