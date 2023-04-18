Especialistas señalan que es posible hallar contenido valioso en TikTok, YouTube o Twitter pero los contribuyentes deben revisar que la información esté actualizada y sea oficial Para muchas personas, las redes sociales son herramientas valiosas al momento de adquirir algún nuevo conocimiento. Entre las redes sociales más populares se encuentran las siguientes: Twitter, Instagram, Facebook, Linkedln, YouTube y TikTok. De acuerdo con la especialista Mabel Salazar del blog Soy Conta, para muchas personas es más atractivo ver un video de TikTok o de YouTube que leer un texto oficial o formal. Salazar advierte que no siempre se puede saber qué tan actualizada está la información o cuándo se trata de juicios personales del presentador. En este contexto, en el blog se exponen algunas consideraciones acerca del papel de las redes sociales como guía para cumplir con las obligaciones fiscales. La especialista considera que es posible hallar información valiosa en algún video de YouTube o en un hilo de Twitter. Pero recomienda tener un respaldo oficial, para poder distinguir información provechosa y no hacer caso a información ociosa e inútil. Por ejemplo, indica que se puede encontrar un buen manual en video para presentar la declaración anual, pero siempre y cuando el creador de dichos contenidos sea una persona embebida en el tema, como algún contador experimentado o algún portal especializado en temas contables y fiscales, con cierto renombre o prestigio.

Riesgo de usar las redes sociales como guía

En internet circula una nota ficticia, de un diario satírico, que indica que un joven presentó su declaración anual siguiendo un vídeo de TikTok y terminó debiendo 20 mil pesos al SAT. Tal vez la consecuencia de usar las redes sociales como guía no sea tan considerable como la de la nota ficticia, pero sí podrían existir los siguientes riesgos: