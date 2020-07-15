Alfonso Ramírez Cuéllar explicó que para que la economía del país se reactive, los que más tienen deben contribuir más a las finanzas públicas Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional de Morena, mediante un comunicado de prensa, exhortó a los multimillonarios mexicanos, como Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego, entre otros, a que se unan al movimiento denominado “millonarios por la humanidad”. Con ello, expresó su compromiso por fortalecer la progresividad del sistema tributario mexicano ante la crisis económica derivada por la coyuntura actual del virus COVID-19. Ramírez Cuéllar se refiere a la carta dada a conocer por OXFAM Internacional, donde 83 millonarios procedentes de siete países señalaron la necesidad de que los gobiernos cobren más impuestos a las grandes fortunas de forma inmediata, sustancial y permanente. El político explicó que ante esta crisis se deberán implementar medidas que apoyen a los ingresos públicos, con el fin de que se pueda reactivar la economía del país más rápido, por lo que explicó que quienes más tienen deben contribuir más a las finanzas públicas. En el portal de millonarios por la humanidad, los integrantes de este movimiento solicitan a todos los gobiernos a aumentar los impuestos a quienes, como ellos, tienen más recursos. Esto llevaría a que las contribuciones públicas sean más justas ante las afecciones económicas derivadas por la pandemia. De acuerdo con OXFAM, México se encuentra dentro del 25% de los países con mayor nivel de desigualdad en el mundo, con más de 50 millones de personas pobres, de las cuales 9.3 millones viven en pobreza extrema. “Considero que esta es una importante oportunidad para que los empresarios muestren su solidaridad y compromiso con el bienestar de México y se manifiesten a favor de un sistema tributario progresivo, en el que aquellos que tienen más recursos contribuyan más a las finanzas públicas del país, en un acto de equidad y justicia tributaria”, concluyó el presidente de Morena. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2015/09/auguran-un-fin-de-ano-dificil-para-las-finanzas-publicas/ Con información de Morena.

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