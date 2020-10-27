De acuerdo con el organismo fiscalizador, en visitas domiciliarias solamente se documentarán los objetos que tengan que ver con la actividad del contribuyente. La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto sobre la Renta (ISR) y al Código Fiscal de la Federación (CFF). Entre los cambios aprobados en la Miscelánea Fiscal, el más controversial es del uso de herramientas tecnológicas en visitas domiciliarias. Básicamente, la autoridad podrá hacer uso de herramientas como cámaras fotográficas y de video, grabadoras, etc., para recabar información que sirva de constancia de los hechos encontrados en la visita. Además, el personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) estará obligado a guardar reserva sobre la información recabada conforme el secreto fiscal.

SAT asegura que no invadirá privacidad

En entrevista con El Universal, el Administrador General de Recaudación del SAT, Luis Abel Romero López, explicó que no se invadirá la privacidad de los contribuyentes. Según el funcionario, se sancionará al personal que tome fotografías o video de la casa del contribuyente sin relación con el objeto de la visita. También aclaró que solamente se podrán documentar los objetos relacionados con la actividad de la persona. El funcionario dijo que, por ejemplo, en el caso de una persona que trabaje desde casa, solamente se documentaría su escritorio y computadora. Por último, dijo que el SAT está trabajando en las reglas específicas de operación de su personal y en la aplicación del secreto fiscal.

Raquel Buenrostro reconoce los riesgos en la propuesta

Durante una reunión virtual con integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos del Senado, Raquel Buenrostro reconoció que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no es infalible; por esto, sí podría haber riesgos en el uso de estas tecnologías: “Tenemos que darle seguridad y protección al contribuyente (…) Yo entiendo que es muy complicado dejar a un verificador porque tampoco el SAT es infalible y algunos actores del SAT pueden actuar con abuso de autoridad y esto sí es una preocupación”. De acuerdo con la jefa del SAT, es posible que el personal del SAT abuse de su autoridad. En estos casos, la mejor defensa de los contribuyentes sería denunciar al personal. Así, el fisco podría generar alguna regla específica para controlar estas conductas. Por otro lado, Buenrostro aclaró que, debido a jurisprudencias ya establecidas, esta tecnología solamente se aplicaría en domicilios fiscales y no en los domicilios particulares. Según la jurisprudencia, cuando los dos coincidan, la visita solamente se puede centrar en los elementos que son objeto de la función de la persona moral o física. Básicamente, solo podrán registrar los bienes o activos relacionados con el negocio. Con información de El Universal https://www.eluniversal.com.mx/cartera/big-brother-del-sat-no-entrara-la-cocina-del-contribuyente TAMBIÉN TEP UEDE INTERESAR: https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/jefa-del-sat-reconoce-riesgo-de-abuso-en-visitas-domiciliarias-videograbadas/

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