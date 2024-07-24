El IMSS no precisa una fecha para el uso obligatorio del nuevo SUA, pero se sugiere realizar la actualización cuanto antes El Sistema Único de Autodeterminación (SUA) es una herramienta informática...

El IMSS no precisa una fecha para el uso obligatorio del nuevo SUA, pero se sugiere realizar la actualización cuanto antes El Sistema Único de Autodeterminación (SUA) es una herramienta informática desarrollada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en México. La principal función del SUA es permitir a los patrones calcular y realizar el pago de las cuotas obrero-patronales correspondientes al Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). El 22 de julio de 2024, el IMSS actualizó el SUA a la versión 3.6.5., saltándose la numeración 3.6.4.. Es decir, de la versión 3.6.3. se brincó a la versión 3.6.5. De acuerdo con Fiscalia, los cambios de la nueva versión del SUA son los siguientes:

Ajustes en cálculos de créditos fiscales determinados por el Infonavit

Se incluye el 1 de octubre de cada seis años como día inhábil.

El IMSS no precisa una fecha para su uso obligatorio, pero se sugiere realizar la actualización cuanto antes. Fiscalia explicó que si no se tiene instalado el SUA, primero se debe instalar la versión 3.5.3., y posteriormente proceder con la actualización del complemento 3.6.5. Además, recomendó que antes de efectuar la actualización de la versión del sistema, se respalde toda la información.