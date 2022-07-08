El certificado del SAT tenía vencimiento el 5 de julio de 2022 y este no fue renovado con tiempo, dejando vulnerable los servicios del sitio de internet del SAT. El 5 de julio, los datos que compar...

El certificado del SAT tenía vencimiento el 5 de julio de 2022 y este no fue renovado con tiempo, dejando vulnerable los servicios del sitio de internet del SAT. El 5 de julio, los datos que compartieron los contribuyentes con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de internet, pudieron estar en riesgo. De acuerdo con una nota publicada por Fiscalia, durante la tarde del 5 de julio de 2022, aproximadamente a partir de las 7:00 pm, el certificado de seguridad SSL (Secure Sockets Layer) del sitio de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT) venció. Lo anterior dejó vulnerables los datos de los contribuyentes que utilizaron en el sitio.

¿Qué es el certificado SSL o TLS?

El certificado SSL, o en algunos casos TLS (Transport Layer Security) es un protocolo criptográfico que brinda seguridad a las comunicaciones a través del internet. Utiliza criptografía asimétrica para autenticar a la contraparte con quién se está comunicando y cifra o encripta el flujo de datos entre las partes, en este caso, entre la computadora del contribuyente y los servidores del SAT. Estos certificados son proveídos por terceros certificadores y tienen un período de caducidad. La nota indica que en este caso, el certificado del SAT tenía vencimiento el 5 de julio de 2022 y este no fue renovado con tiempo, dejando vulnerable los servicios del sitio de internet del SAT.

El SAT renovó el certificado con prontitud

Fiscalia señaló que el proceso de renovación es sencillo, e informó que éste se llevó a cabo con prontitud, pues al cabo de un par de horas, el servicio estaba restablecido. Sin embargo, explicó que durante el período en que el certificado estuvo vencido, fue posible utilizar los servicios del SAT, pero con el riesgo de seguridad mencionado.