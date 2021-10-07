La jefa del SAT aclara algunas dudas respecto a la Miscelánea fiscal y algunas de las modificaciones planteadas.

Históricamente la Subsecretaría de Ingresos de Hacienda ha sido el área encargada de elaborar la Miscelánea Fiscal, sin embargo, este año no fue así. Raquel Buenrostro, jefa del SAT, contó a Milenio que el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador le encargó a principios de año la elaboración del documento que contiene las reglas que facilitan o aclaran ciertos aspectos del cobro de impuestos. Buenrostro identifica las razones por las que López Obrador confió en el SAT para este encargo: "la confianza y los resultados que se dieron durante la pandemia y que demostramos tener sensibilidad y conocimiento del tema, y porque la Subsecretaría de Ingresos desapareció con la compactación de las estructuras orgánicas". Con la finalidad de seguir elevando la recaudación de impuestos, la jefa del SAT sigue con el objetivo de mejorar las eficiencias administrativas, así como elevar el número de contribuyentes, esto se espera con el Nuevo Régimen Simplificado de confianza, el cual tiene un potencial de recaudación de 1.5 billones de pesos. “Nos estamos encargando no solamente de la política tributaria, sino también de la política fiscal. Los ejes principales de esta propuesta son los que ha venido presentando el presidente; primero, no hay creación de nuevos impuestos porque no es necesario, puesto que estamos combatiendo la evasión fiscal, eso nos da recursos suficientes, cobrándoles a los que no pagan, por lo que no es necesario repartir el peso del aumento de los impuestos en toda la población”, detalla la funcionaria.

Resico es simplificación

La jefa del fisco mexicano menciona que está consciente de “la tortura” que provocan en los contribuyentes al momento de pagar sus impuestos, es por esto que agilizaron y simplificaron los trámites, permitiendo que los ciudadanos paguen sus impuestos de una manera más ágil, practica y sencilla. Para dejar más claro el tema del nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), Buenrostro explica: “El contribuyente lo único que tiene qué ver es cuánto recibe de ingresos y multiplicarlo por un porcentaje. Por ejemplo, una persona que gana menos de 600 mil pesos al año, por cada 100 pesos que paga un peso de contribución, esto es un cálculo muy simple. El SAT va a hacer los cálculos, la persona ya tendrá hecha su declaración y estará lista para ir a pagar al banco, no tiene que hacer absolutamente nada”

RFC desde los 18 años

Una de las modificaciones más polémicas planteadas para 2022 es la obligación de inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes al cumplir 18 años, a lo que la jefa responde: “Lo que nosotros estamos buscando es ampliar la cultura fiscal, que la gente vea que hay justicia fiscal en este país y que sus contribuciones sirven para aportar bienes y servicios a la comunidad. Lo que queremos es que la gente sepa que es su obligación contribuir porque vive en una sociedad y que desde los 18 años cuando adquieren la madurez y la mayoría de edad, ellos son conscientes que en algún momento tienen que contribuir con su país”. Además, menciona que este registro no significa que tengan obligaciones como las tiene una persona profesional con actividad empresarial o un asalariado; menciona que esta estrategia ayuda con el problema de empresas fantasma que pueden llegar a robar la identidad de las personas. Con este registro, los jóvenes que se dan de alta y sacan su firma, proporcionan un medio de contacto, un teléfono o un buzón tributario, con esto, es más complicado que alguna persona utilice sus datos para otro fin. Con información de Milenio https://www.milenio.com/negocios/encargo-amlo-miscelanea-fiscal-confianza-buenrostro

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