Las autoridades han dicho que la próxima reforma fiscal no aumentará impuestos, sino que se centrará en facilidades administrativas para los contribuyentes. Una de esas facilidades debería ser acel...

Las autoridades han dicho que la próxima reforma fiscal no aumentará impuestos, sino que se centrará en facilidades administrativas para los contribuyentes. Una de esas facilidades debería ser acelerar la devolución de impuestos. Recientemente distintas organizaciones exhortaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a resolver con celeridad la escasez de citas para contribuyentes y la devolución de saldos a favor a las empresas. Estos son los organismos que participaron:

Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Barra Mexicana de Abogados (BMA).

Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).

Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM).

Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Los representantes de las distintas organizaciones señalaron que derivado de la contingencia sanitaria por el Covid-19, desde el año anterior, y pese a ser considerada una actividad esencial, se detuvieron los trámites administrativos gestionados ante el SAT. Uno de los trámites que más han afectado a las empresas es la devolución de saldos a favor. De acuerdo con una encuesta nacional, las empresas han encontrado estos problemas en la devolución:

46% de los consultados a nivel nacional han encontrado dificultades para obtener la devolución de sus saldos a favor.

12% no han tenido saldos a favor.

42% no han solicitado saldos a favor.

68% no le han devuelto lo que ha solicitado.

32% de quienes sí le han devuelto sus saldos a favor señalaron que el proceso duró de uno a tres meses.

30% dijo que el SAT tardó más de tres meses.

26% no le han regresado sus saldos a favor.

Reforma fiscal debe acelerar devolución

En entrevista con El Economista, Juan Carlos Bojorges, presidente del Colegio de Contadores Públicos, explicó que el SAT puede pedir a los contribuyentes nuevas revisiones cuando soliciten su devolución de saldo a favor. El problema es que en algunos casos el fisco lleva a cabo revisiones totales en lugar de parciales; así, el tiempo para la devolución aumenta. Bojorges también dijo que el plazo actual de 40 días hábiles a veces no es suficiente para la autoridad, por lo que el SAT rechaza la devolución. Así, el contribuyente debe iniciar el trámite de nuevo con otro plazo de 40 días. Por esto, el Colegio de Contadores Públicos ha dicho en varias ocasiones que uno de los cambios de la próxima reforma fiscal debe ser acelerar este trámite. El presidente López Obrador ya ha dicho que no se aumentarán ni crearán impuestos; en su lugar, la próxima reforma se centrará en facilidades administrativas. Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/Plazo-que-emite-el-SAT-en-devoluciones-es-insuficiente-por-ello-las-rechaza-CCP-20210812-0099.html

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