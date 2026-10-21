Dar clases en casa de un alumno, por videollamada o en una mesa de la biblioteca también es una actividad económica ante el SAT. Muchos profesores particulares lo descubren tarde, cuando el flujo de alumnos ya se volvió su ingreso principal y nunca dieron de alta nada.

El error de fondo: tratar las clases como un favor

El primer tropiezo es mental. Quien empezó dando regularizaciones los fines de semana suele seguir pensando que cobra "una ayudita", aunque a fin de año sumen una cantidad respetable. El SAT no mide la intención, mide si hay ingresos obtenidos de forma independiente por un servicio. En su portal, el régimen de servicios profesionales (honorarios) describe justo ese supuesto: personas físicas que prestan servicios por su cuenta a empresas, instituciones o particulares.

Eso implica una inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con la actividad correcta y la elección de un régimen. Sin esa base, todo lo demás se complica: no puedes emitir comprobantes y tus ingresos quedan sin respaldo.

Elegir régimen sin mirar los números

La segunda confusión es el régimen. Para quien factura poco, el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) para personas físicas suele ser el primer candidato: según el SAT está pensado para ingresos anuales de hasta 3.5 millones de pesos y aplica tasas de ISR que van de 1% a 2.5% sobre los ingresos cobrados, sin deducciones de gastos.

Ese último punto cambia la cuenta. Si un profesor tiene gastos relevantes (renta de un espacio, material, equipo), el régimen de servicios profesionales sí permite deducir los relacionados con la actividad, entre otros conceptos que enumera el propio SAT. Conviene comparar con las cifras de un año real y no con las de un buen mes. Un contador puede hacer esa comparación en veinte minutos si le llevas tus cobros y tus gastos ordenados.

Cobrar bien para declarar bien

Aquí aparece el error más cotidiano: cobros dispersos. Una transferencia a la cuenta personal, un depósito en efectivo, un pago que llega por un enlace y otro por una aplicación. Cuando llega el momento de declarar, nadie recuerda qué ingreso corresponde a qué alumno ni a qué mes.

Centralizar los cobros en un solo canal facilita la contabilidad y evita huecos. Si apenas estás armando ese circuito, hay una guía para cobrar clases particulares que sirve como lectura complementaria para ver cómo se organiza el cobro por alumno.

Una regla práctica: cada pago debe poder ligarse a un alumno, una fecha y un concepto. Con eso en orden, la declaración mensual deja de ser un ejercicio de memoria.

Facturar: la obligación que se posterga

Facturar electrónicamente figura entre las obligaciones del régimen de servicios profesionales, junto con llevar contabilidad y presentar declaraciones mensuales y anuales. Muchos profesores esperan a que el alumno la pida, y la respuesta típica es "luego te la mando". Ese luego se alarga hasta que el mes ya cerró.

Algunos alumnos o sus familias pedirán comprobante y otros no, pero la obligación de emitirlo no depende de que lo soliciten. Tener el CFDI listo el mismo día del cobro ahorra mensajes y discusiones.

Clases en grupo y pagos compartidos

Otro punto donde se enredan las cuentas es el grupo pequeño: tres hermanos, dos amigos que estudian juntos, un taller de repaso antes del examen. Cada familia paga su parte y el profesor termina con varios depósitos chicos por una sola sesión.

La pregunta es cómo registrar eso. Quienes quieran ver el mecanismo operativo pueden revisar dividir cobros con link de pago. Desde el lado fiscal, lo importante es que la suma de los cobros de esa clase coincida con lo que facturas y con lo que declaras.

Dejar pasar las declaraciones

Con ingresos pequeños, la tentación es no declarar "porque casi no hay impuesto". En RESICO, cuando las tasas son bajas, el monto a pagar puede ser modesto, pero la obligación de presentar la declaración sigue ahí. Omitirla trae consecuencias que un pago pequeño a tiempo habría evitado.

El SAT, de hecho, ofrece en su portal simuladores de declaraciones y un visor de facturas emitidas y recibidas para este régimen, de modo que parte del trabajo viene precalculado a partir de tus comprobantes. Si facturaste todo en el mes, la declaración se arma casi sola.

Del año a la práctica: un orden mínimo

Los profesores que llegan tranquilos a la declaración anual comparten pocos hábitos. Guardan sus comprobantes emitidos en una carpeta por mes. Separan, aunque sea en una hoja de cálculo, lo que cobran de lo que gastan en la actividad. Revisan una vez al año si su régimen sigue convenciéndoles, sobre todo si sus ingresos subieron de forma notable o si empezaron a contratar a alguien para apoyarlos con grupos.

Si contratan ayudantes, aparecen obligaciones nuevas: el SAT señala la expedición de recibos de nómina y las declaraciones informativas correspondientes para quienes tienen trabajadores. Es un salto de complejidad que conviene anticipar antes de la primera quincena pagada.

Una recomendación concreta

Antes de tu próxima clase cobrada, abre tu constancia de situación fiscal y confirma tres datos: en qué régimen estás inscrito, qué actividad figura ahí y si coincide con lo que realmente haces. Si algo no cuadra, corrígelo ante el SAT y platica con un contador sobre la mejor opción para tu volumen de ingresos. Es una revisión de media hora que evita meses de ajustes.