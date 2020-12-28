Durante enero, el SAT cambiará su horario de atención. Te decimos de qué se trata. Ayer 27 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció los horarios de atención que tendrá p...

Durante enero, el SAT cambiará su horario de atención. Te decimos de qué se trata. Ayer 27 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció los horarios de atención que tendrá para el mes de enero. Los cambios quedarán de la siguiente manera:

Del 4 al 15 de enero , el horario de atención será de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas, con excepción de los días 1 y 6, que no habrá servicio .

A partir del 18 de enero , el horario cambiará al siguiente: Lunes a jueves de 9:00 a 16:30 horas. Viernes de 8:30 a 15:00 horas.



Además, el SAT anunció los servicios que se brindarán con y sin cita. Servicios con cita:

e.firma persona física.

e.firma persona moral.

Renovación e. firma persona física.

Renovación e.firma persona moral.

Inscripción de persona moral.

Sala de internet y mi espacio.

Contraseña.

Servicios sin cita:

Constancia de Situación Fiscal o RFC.

Contraseña SAT-ID. Generación.

Por último, el SAT invita a los contribuyentes a revisar los siguientes links para revisar qué trámites puedes realizar en línea y evitar aglomeraciones en las oficinas:

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.