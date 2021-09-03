Las empresas y personas físicas que obtuvieron su registro en el REPSE deben utilizar este sistema. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) hizo oficial, a ...

Las empresas y personas físicas que obtuvieron su registro en el REPSE deben utilizar este sistema. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) hizo oficial, a través de un comunicado, el lanzamiento del Sistema de Información de Subcontratación (SISUB). https://twitter.com/Infonavit/status/1433438147006767104 El Instituto informó que el sistema SISUB tiene la función de apoyar a las empresas y personas físicas registradas bajo el Régimen de Prestación de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con la reforma en materia de subcontratación de servicios especializados. Las empresas y personas físicas que obtuvieron su registro en el REPSE ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) están obligadas a proporcional de manera cuatrimestral, los contratos celebrados en el periodo que sea equivalente. Con esta reforma y como menciona el artículo 29 bis de la ley del Infonavit, este reporte de contratos se debe proporcionar a más tardar los días 17 de los meses correspondientes al periodo de enero, mayo y septiembre.

Enero a abril, primer cuatrimestre, la fecha para cargar la información es del 1 al 17 de mayo

Mayo a agosto, segundo cuatrimestre, la fecha para cargar la información es del 1 al 17 de septiembre

Septiembre a diciembre, tercer cuatrimestre, la fecha correspondiente es del 1 al 17 de enero

La plataforma

El SISUB, que está habilitado desde el 1 de septiembre, permite cargar la información que corresponde a los contratos y los registros patronales vinculados, así como las modificaciones o adiciones a los mismos para cumplir con el requisito establecido por el Infonavit. Además, podrán dar seguimiento a sus solicitudes en línea y recibir notificaciones a través de su correo electrónico. Para poder ingresa al SISUB es necesario ingresar al portal empresarial del Infonavit empresarios.infonavit.org.mx, después se debe seleccionar el menú “Mis trámites” en la opción “Sistema de Información de Subcontratación”.

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