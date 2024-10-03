Aquí te contamos cómo y cuándo puedes cambiarte al RESICO, sin importar en qué momento del año te encuentres Una de las preguntas más comunes sobre el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) par...

Aquí te contamos cómo y cuándo puedes cambiarte al RESICO, sin importar en qué momento del año te encuentres Una de las preguntas más comunes sobre el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) para personas físicas es si se puede optar por este régimen después de iniciado el año fiscal, especialmente si no se eligió al comienzo del ejercicio. Según Fiscalia, en la Segunda Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) de 2022 se eliminó la fecha límite originalmente establecida para inscribirse en el RESICO. Anteriormente, la norma indicaba que los contribuyentes debían registrarse a más tardar el 31 de enero del año correspondiente. Con esta modificación, ya no existe un plazo fijo para inscribirse. El artículo explica que es posible que, ya comenzado el año, algunos contribuyentes quieran tributar en este régimen o cumplan con los requisitos necesarios para hacerlo. Y aquí surge la duda: ¿Puedo entrar al RESICO después de haber iniciado el ejercicio?

Sin fecha límite para inscribirte en RESICO

La Regla 3.13.1., que regulaba este plazo, fue ajustada en 2022, eliminando la referencia al 31 de enero como fecha tope para que las personas físicas solicitaran su inscripción al RESICO. La Regla 3.13.1. sigue sin modificaciones en 2024 con respecto a 2023, lo que confirma que no hay fecha límite para registrarse. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo aclaró en su pregunta frecuente número 33, donde señala que las personas físicas pueden optar por tributar en RESICO "en cualquier momento", siempre que cumplan con los requisitos.

¿Quién no puede tributar en RESICO?

Es importante tener en cuenta que quienes obtienen ingresos a través de plataformas digitales, aplicaciones o similares, y también generan ingresos por actividades empresariales, profesionales o por el uso de inmuebles, no pueden tributar en el RESICO por estos ingresos digitales. Este cambio ofrece mayor flexibilidad para quienes deseen optar por el RESICO. Los contribuyentes pueden aprovechar esta opción sin preocuparse por plazos, lo que les permite una mejor planificación fiscal según su situación y estrategia de negocio.