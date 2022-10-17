La autoridad fiscal registra a los contribuyentes que usen el programa de reducción de multas en la "lista negra" de condonaciones por créditos fiscales En agosto pasado, el Servicio de Administrac...

La autoridad fiscal registra a los contribuyentes que usen el programa de reducción de multas en la "lista negra" de condonaciones por créditos fiscales En agosto pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió una facilidad que permite hasta el 100% de reducción de las multas fiscales por incumplimiento de las declaraciones pendientes en años anteriores a 2022. Las personas que pueden obtener esta facilidad son:

Las que recibieron notificaciones de requerimiento y de la multa, pero no recibieron requerimiento del cobro de la misma, accederán a la reducción del 100 por ciento. Las que recibieron notificaciones de requerimiento, así como de la multa y también el requerimiento de cobro de la misma, obtendrán la reducción de hasta el 90 % de acuerdo con la siguiente tabla:

¿Cuándo te informaron de la multa? Porcentaje de reducción Menos de 1 año 90 % Más de 1 y hasta 2 años 80 % Más de 2 y hasta 3 años 70 % Más de 3 y hasta 4 años 60 % Más de 4 y hasta 5 años 50 % Más de 5 años 40 %

De acuerdo con un artículo del contador público César Aguilar, publicado en el blog Soy Conta, es importante que los contribuyentes que ejerzan esta facilidad revisen el impacto que podría tener en las relaciones con sus clientes, instituciones bancarias o inversionistas, ya que en términos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, el SAT publicará en su página de internet el nombre, denominación o razón social, clave del Registro Federal de Contribuyentes, en la "lista negra" con el supuesto de que se les condonó un crédito fiscal.