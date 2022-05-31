El universo de las criptomonedas cada vez crece más, y todos los días miles de personas se interesan por él. Muchos productos ofrecen grandes ganancias y estabilidad, algo que en el contexto de la economía global actual, llama la atención. Sin embargo, los eventos macroeconómicos recientes han desestabilizado incluso los grandes proyectos de las criptomonedas, y uno de los más grandes y populares, llamado Terra, se ha quebrado por completo. Hoy te explicamos, de manera simple y entendible, algunas de las razones que influenció este evento. Si quieres saber y ver más sobre el tema, sigue leyendo.

¿Qué es Terra?

Terra es un proyecto de criptomonedas que tiene dos tokens, uno llamado UST y otro llamado LUNA. El primero es una stablecoin, una moneda estable que su valor siempre está a la par del dólar americano; mientras que el segundo es una moneda fluctuante. Una de las principales características del proyecto es que su stablecoin mantenía su valor a través del algoritmo y el valor de LUNA, en vez de estar respaldado por una moneda fiduciaria. En teoría, debería funcionar de la siguiente manera: Cuando el valor de UST empieza a caer y pierde su peg (paridad con el dólar), el algoritmo crearía más LUNA, y con ello se compraría más UST, aumentando su valor nuevamente con esta acción. Si el valor de la stablecoin comienza a superar su barrera de 1 usd, el algoritmo vende UST y con ello compra LUNA. Esta interrelación entre ambos tokens, basándose en la oferta y demanda, mantiene el precio estable en 1 dólar. En teoría suena muy bien, y de hecho, demostró ser muy rentable y estable por varios años. El proyecto se volvió aún más popular cuando se comenzó a ofrecer retornos anuales muy altos para los holders de las monedas, hasta del 20%, y muchas personas colocaron sus ahorros e ingresos en UST para obtener ganancias sin riesgo. Sin embargo, como sabemos, la realidad es que fue incapaz de soportar movimientos extremos y muchas personas perdieron millones. Así que, ¿exactamente, qué ocurrió y por qué fracasó el proyecto Terra?

Razones por las que cayó UST y LUNA

Luego de analizar los historiales, los expertos se dieron cuenta que en un momento delicado para el token LUNA, una persona hizo un retiro millonario, sacando del proyecto millones de dólares. Como mencionamos anteriormente, LUNA es el token que, a través de su valor, mantiene la estabilidad de UST. Cuando se efectúa el retiro, el valor de LUNA cae, y con ello, se comienza a desestabilizar la stablecoin. Lo que ocurre a continuación, es la muerte súbita que se ha visto anteriormente en proyectos similares. Al caer el precio de LUNA, y con ello el precio de UST, muchas personas comienzan a vender y retirar su dinero del proyecto. Recordemos que la stablecoin debería estar alrededor de 1 usd, y cuando la moneda comenzó a desplomarse, las personas comenzaron a retirar sus ahorros para detener las pérdidas. Además, otro factor esencial es que, al caer el precio del UST, el algoritmo comienza a crear más y más LUNA, lo cual aumenta su oferta y disminuye el valor. El resultado ya lo conocemos: el algoritmo creó tanta LUNA al punto en que no vale nada, y al caer drásticamente, las personas no confían más en el token. A su vez, el valor de la stablecoin UST se ve afectado e incapaz de recuperarse, ya que no cuenta con un respaldo que no sea otro que LUNA.

¿Hay futuro para el proyecto TERRA?

Luego de pérdidas millonarias y una catástrofe sin igual en el mundo de las cripto, muchas personas se preguntan si el proyecto tiene alguna posibilidad de recuperación. El creador de Terra anunció que tomarán medidas para recompensar a los usuarios que habían mantenido sus tokens, y que luego de largo análisis, había encontrado una solución: un nuevo proyecto que se llamará Terra 2.0. En el nuevo Terra 2.0, Do Kwon, el creador, propone dejar caer el UST y enfocarse en LUNA para recuperar su valor. La mayoría de los expertos opinan que es muy probable que el token se recupere y poco a poco aumente su valor. Pero, la pregunta más importante, y a la cual nadie puede responder con seguridad, es si las personas seguirán confiando en Terra luego de lo sucedido. El futuro del proyecto es completamente incierto y solo el tiempo dirá si recuperará su valor, y si volveremos a confiar en Terra o en propuestas similares que se basen en algoritmos.