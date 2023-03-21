Con el simulador, los contribuyentes pueden anticipar el resultado de su declaración anual y, en su caso, hacer ajustes El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó el 17 de marzo pasado, en su portal de internet, el simulador de la declaración anual de personas físicas para 2022. Los contribuyentes podrán acceder al simulador desde el apartado de "Personas" y seleccionar "Declaraciones/Anuales" para acceder al aplicativo. Para utilizar el simulador, los contribuyentes deberán autenticarse con sus datos personales, ingresando su RFC y contraseña o su e-firma vigente. Una vez dentro, el simulador del SAT contiene la información precargada de los ingresos, deducciones personales, pagos provisionales, entre otros. El simulador permite revisar la información antes de enviarla, lo que brinda una oportunidad para identificar errores o discrepancias. El SAT habilitó el simulador desde el 17 de marzo de 2023 y estará disponible hasta el 31 de marzo de 2023 para que los contribuyentes puedan revisar y presentar su declaración anual. El Contribuyente Es importante mencionar que la presentación de la declaración anual es obligatoria para todas las personas físicas que hayan obtenido ingresos en el año anterior y que estén obligadas a presentarla. Con el simulador del SAT, los contribuyentes pueden anticipar el resultado de su declaración anual y, en su caso, hacer ajustes para evitar errores o posibles inconsistencias.