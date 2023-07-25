La Confederación dijo que confía en que el reciente nombramiento contribuirá al fortalecimiento de la institución y de los organismos autónomos El 18 de julio de 2023, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión designó a Armando Ocampo Zambrano como titular de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon), institución que ampara a los ciudadanos en materia fiscal. El nuevo titular de la Prodecon fue electo para dirigir el organismo hasta 2027. En este contexto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) celebró que, tras cuatro años de estar vacante, se haya designado, a través de los mecanismos que establece la ley, a Ocampo Zambrano como nuevo titular de la (Prodecon). A través de un comunicado, la Coparmex dijo que confía en que el reciente nombramiento contribuirá al fortalecimiento de la institución y de los organismos autónomos, abonará al correcto funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos, impulsará la certeza jurídica y la consolidación de un Estado de Derecho. "Reiteramos la importancia de la Prodecon, puesto que su objeto es el de proteger los derechos y garantías de los contribuyentes mediante la prestación de servicios absolutamente gratuitos", indicó la Coparmex. Además, indicó que la Prodecon también coadyuva al Estado en materia de recaudación al fungir como intermediario neutral en la celebración de acuerdos conclusivos, en estos casi 17 años de funcionamiento. En el comunicado, la Coparmex felicitó al maestro Armando Ocampo Zambrano por su designación para el periodo 2023-2027. La designación se dio después de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, remitió una terna propuesta para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, designara al titular de la Prodecon.