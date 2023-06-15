A partir de la versión 4.0 del CFDI, es relevante que el campo de nombre del receptor concuerde con los registros en el RFC Uno de los requisitos de la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica es que debe contener el nombre del receptor del comprobante como se encuentra en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). De acuerdo con Fiscalia, para efectos de la emisión del CFDI, hasta su versión 3.3., no es relevante si se estructura el nombre el contribuyente colocando primero el nombre y después los apellidos o viceversa.

Importancia de colocar nombre antes de apellidos

Pero Fiscalia indica que a partir de la versión 4.0 de la e-factura, es relevante que el campo de nombre del receptor concuerde con los registros en el RFC. Al respecto, no basta que los acentos, espacios y puntos concuerden sino además la estructura del nombre. En su artículo, la consultora explicó que la información solicitada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) requiere que el nombre del trabajador se encuentra segmentado. Es decir, que se identifique el nombre y los apellidos por separado. En contraste, la información solicitada para la emisión del CFDI no había requerido identificar el nombre o el apellido del receptor. Por eso, hasta la fecha era indiferente la forma en que se estructuraba el nombre del trabajador dentro del CFDI de nómina, pero ahora sí es relevante.

Importancia del orden del nombre y los apellidos

En el 'Validador de RFC, nombre y código postal' del SAT, si se coloca primero el nombre y después los apellidos, será validado. Pero si se colocan los apellidos antes del nombre del sujeto, considerando que tanto el RFC como el código postal son los correctos, se obtendrá el resultado que indica que “el nombre, denominación o razón social no coincide con el registrado en el RFC”. Así que la validación no tendría un resultado satisfactorio. (Imagen: El Contribuyente) En este contexto, Fiscalia sugiere que cada empresa evalúe sus sistemas de nómina, para identificar si el campo del nombre del receptor es llenado según lo requiere el CFDI 4.0, de manera que se cumpla con la correcta colocación del nombre del trabajador para efectos del CFDI de nómina, pero que se continúen utilizando los nombres segmentados para otros efectos, como el de los trámites del IMSS.