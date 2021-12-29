El gobernador de la entidad buscará replantear los términos del pacto fiscal de Jalisco, y anunció los pasos que seguirá para lograrlo.

El gobernador de la entidad buscará replantear los términos del pacto fiscal de Jalisco, y anunció los pasos que seguirá para lograrlo.

El Gobierno de Jalisco recientemente realizó una consulta para saber si sus ciudadanos quieren o no que se revisen los términos de la coordinación o pacto fiscal, que es la manera en que la federación distribuye el ingreso de los impuestos a las entidades. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que modificar el pacto fiscal requiere de una reforma constitucional, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, aseguró que sólo se requiere una local. En este contexto, Alfaro Ramírez anunció la ruta a seguir para que Jalisco pueda luchar por una nueva relación fiscal con la federación. Lo que buscará es una distribución tributaria más justa y acorde a la realidad que vive la entidad, dijo. Además, el gobierno de la entidad buscará crear un Servicio de Administración Tributaria (SAT) para Jalisco.

Pasos a seguir para replantear los términos del pacto fiscal de Jalisco

El mandatario manifestó que lo que sigue es una ruta de ocho pasos para consolidar lo que será el nuevo modelo fiscal que se busca para Jalisco:

Paso 1

Se buscará una reunión con la Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco, para que esta soberanía y posteriormente los 125 municipios aprueben la reforma constitucional orientada a que cada 6 años pueda ser revisado el pacto fiscal con el Gobierno de México.

Paso 2

Iniciará la conformación de un Sistema de Administración Tributaria para Jalisco.

Paso 3

Iniciará una campaña para que las empresas que producen en Jalisco puedan actualizar su domicilio fiscal en la entidad. De esta manera se buscará obtener en números el tamaño real de la economía local, sus aportes federales y retribución.

Paso 4

El gobernador solicitará una reunión con el presidente para explicar los resultados de la consulta pública, los propósitos de la reforma que se hará a la Constitución Política del Estado, y la instalación inmediata de una mesa de trabajo para la revisión del pacto fiscal entre la federación y el estado de Jalisco. En relación a este punto, Alfaro Ramírez reiteró que en ningún caso Jalisco busca salirse del pacto fiscal, pero sí tener un nuevo esquema de reparto de los impuestos generados en las entidades. Esto con base en la dimensión real de las aportaciones de recursos que aporta cada entidad.

Paso 5

Se elaborará un dictamen técnico sobre el convenio de coordinación fiscal para presentar al Congreso estatal, donde se definan los nuevos términos propuestos por Jalisco a la federación para dicho convenio.

Paso 6

Definición de la postura formal de Jalisco en relación al convenio de coordinación fiscal vigente, así como la notificación al Gobierno de México que el 2022 será el último año de vigencia del convenio vigente.

Paso 7

Se establecerá comunicación con gobernadores de todo el país para aclarar que no se pretende afectar las finanzas de ningún estado, y para hacer un llamado a los mandatarios para que, no solo Jalisco, sino todas las entidades puedan iniciar la reconstrucción de la relación fiscal con el Gobierno Federal.

Paso 8

Se instalará un equipo jurídico y técnico por parte del Gobierno de Jalisco para dar seguimiento a los puntos planteados. Puedes ver la información que publicó el Gobierno de Jalisco aquí / Fecha de publicación: 27 de diciembre de 2021.

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