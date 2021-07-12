El problema más recurrente es que los contribuyentes no pueden renovar la e.firma. En las últimas semanas, se han dado a conocer casos en los que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha cancelado los sellos digitales de contribuyentes en varios lugares del país. Como ya hemos explicado, una gran parte de este problema deriva de la falta de citas presenciales en el SAT. Esto ha causado que los contribuyentes no puedan renovar las firmas electrónicas, liquidar empresas, inscribirse en el RFC, entre otros trámites y procedimientos importantes. Este fenómeno ha dado lugar a la aparición de unmercado negro de citas, mismas que pueden conseguirse en redes sociales por entre 300 y 15 mil pesos. En el caso se los sellos digitales, la cancelación se ha dado porque los contribuyentes no pueden renovar la e.firma. En algunos casos, la e.firma solamente puede renovarse con una cita presencial. La semana pasada, informamos sobre faltas de citas en Jalisco y Ciudad Juárez, donde los contribuyentes se vieron obligados a viajar a otras oficinas del SAT para terminar sus trámites.

Contribuyentes no pueden facturar

El problema más grave para los contribuyentes es que sin los sellos, no pueden facturar. En entrevista con Reforma, Guillermo Mendieta, integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio Contadores Públicos de México (CCPM), explicó que la autoridad puede cancelar los sellos cuando encuentra una irregularidad. En esos casos, el contribuyente puede presentar una aclaración para continuar con el uso de los sellos. Sin embargo, cuando no logra solventar la irregularidad, el contribuyente debe hacer otro trámite. De acuerdo con Mendieta, esto es como tramitar de nuevo el sello digital. El problema aquí es que en estos casos las citas presenciales en el SAT son necesarias. Así, los contribuyentes no pueden continuar los procedimientos por la falta de citas. En el caso de Ciudad Juárez, por ejemplo, los especialistas estiman que entre 200 y 300 empresas están detenidas por estos trámites. Sin embargo, casos similares se dan en todo el país, y así seguirá mientras la autoridad no agilice el proceso de citas. Con información de Reforma y El Mexicano https://www.reforma.com/dificulta-sat-la-posibilidad-de-facturar/gr/ https://www.el-mexicano.com.mx/Noticia/Estatal/11629/Piden-contadores-agilizar-citas-en-el-SAT

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