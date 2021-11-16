Aunque probablemente no se alcance el estimado de 6.3% para este año, Hacienda no ha hecho cambios al estimado de 4.1% de 2022. Hace un par de semanas, Gabriel Yorio, subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que la expectativa de crecimiento del PIB para 2021 se mantenía en 6.3%. Yorio defendió las estimaciones frente a las caídas que se presentaron durante el tercer trimestre de este año. De acuerdo con el funcionario, las caídas se debían principalmente a la comparación con el año anterior y a los efectos de la reforma al outsourcing. Durante el tercer trimestre la economía del país se contrajo en 0.2%, según datos del Inegi. Sin embargo, Yorio señaló que el resultado fue mejor del esperado, ya que los analistas estimaban una caída de 1.2%.

Hacienda ajusta predicciones

En su participación en la inauguración el 9º Encuentro de Educación Financiera Citibanamex, Cajeme Villarreal, economista en jefe de la SHCP, dijo que se tendrá que ajustar la tasa de crecimiento de 6.3%. De acuerdo con Villarreal, la tercera ola de la pandemia afectó las cadenas de valor y la producción manufacturera e industrial. El funcionario también explicó que la tasa anterior se calculó antes de conocer los resultados del tercer trimestre; aunque Yorio dijo que podían ser superados, lo más probable es que se tendrá que reajustar la tasa. Pese a estos cambios, la tasa de crecimiento para 2022 se mantendrá sin cambios en 4.1%. En este sentido, Villarreal dijo que el crecimiento estará sostenido por el consumo y la inversión. También señaló que los efectos del T-MEC se han detenido un poco por la pandemia; sin embargo, dijo que en 2022 empezarán a verse cuando se reconfiguren las cadenas globales. De acuerdo con Villarreal, la combinación de estos factores internos y externos podrá mantener el crecimiento esperado de 4.1% para el próximo año. Con información de Reforma, El Economista y El Financiero https://www.reforma.com/admite-shcp-que-mexico-no-crecera-6-3/ar2295450 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/29/mexico-va-por-buen-camino-pib-crecera-63-este-ano-estima-hacienda/ https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Educacion-financiera-esta-muy-vinculada-con-la-digitalizacion-Yorio--20211111-0057.html

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