Atender las invitaciones de la autoridad permite aclarar diferencias y evitar problemas futuros , protegiendo tu historial fiscal y garantizando un cumplimiento adecuado

Atender las invitaciones de la autoridad permite aclarar diferencias y evitar problemas futuros , protegiendo tu historial fiscal y garantizando un cumplimiento adecuado

La Vigilancia Profunda del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una estrategia de supervisión fiscal intensiva que utiliza tecnología avanzada y análisis de datos para monitorear de cerca a ciertos contribuyentes. Su objetivo es detectar inconsistencias en declaraciones de ingresos, deducciones y otras obligaciones fiscales, enfocándose en posibles prácticas de evasión, planeación fiscal agresiva o errores.

Esta herramienta busca fomentar el cumplimiento tributario, disuadir actividades ilegales y mejorar la eficiencia en la recaudación fiscal al identificar riesgos de manera más precisa.

El especialista Aguilar Aguilar recomienda seguir estos pasos si llegas a recibir un aviso del SAT para una entrevista de Vigilancia Profunda:

Antes de la cita:

Reúne toda tu documentación: facturas, recibos, contratos, etc.

Identifica las inconsistencias: revisa la notificación para saber qué áreas están bajo revisión.

Busca asesoría profesional: un contador certificado puede ayudarte a preparar tu defensa.

Durante la cita:

Sé puntual y colaborativo: muestra disposición para resolver cualquier duda.

Sé claro y preciso: explica tus operaciones sin tecnicismos.

No ocultes información: responder con transparencia evita agravantes.

Mantén la calma: una actitud tranquila ayuda a manejar la situación con claridad.

Después de la cita:

Corrige errores: si hay inconsistencias, resuélvelas cuanto antes.

Solicita el acta: pide una copia de lo tratado para tener un registro.

Infórmate sobre los siguientes pasos: pregunta plazos y acciones necesarias.

¿Es obligatorio acudir?

El programa de Vigilancia Profunda no implica facultades de comprobación, por lo que asistir no es obligatorio. Sin embargo, hacerlo puede ser clave para identificar y corregir errores antes de enfrentar sanciones como multas o créditos fiscales.

Atender estas invitaciones permite aclarar diferencias y evitar problemas futuros con el SAT, protegiendo tu historial fiscal y garantizando un cumplimiento adecuado.