El incremento del impuesto a estos productos así como a las gasolinas se verá reflejado en su precio final La Secretaría de Hacienda anunció una actualización en las cuotas del Impuesto Especial so...

El incremento del impuesto a estos productos así como a las gasolinas se verá reflejado en su precio final La Secretaría de Hacienda anunció una actualización en las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para el año 2024, lo que resultará en un incremento en los precios de productos como refrescos, cigarros y combustibles. Este ajuste, que representa un alza del 4.3% en comparación con el año 2023, es parte de una estrategia para ajustar los precios de estos productos a la inflación actual.

Ajuste en las cuotas del IEPS

En el sector tabacalero, la cuota por cigarro aumentará de 0.5911 a 0.6166 pesos. En cuanto a los refrescos, el impuesto por litro se elevará de 1.5086 a 1.5737 pesos. Respecto a los combustibles, la cuota del IEPS para la gasolina Regular subirá de 5.9195 a 6.1752 pesos por litro, la Premium de 4.9987 a 5.2146, y el diesel de 6.5055 a 6.7865 pesos por litro.

Producto Cuota IEPS 2023 Cuota IEPS 2024 Tabaco (por cigarro) 0.5911 pesos 0.6166 pesos Refrescos (por litro) 1.5086 pesos 1.5737 pesos Gasolina Regular (por litro) 5.9195 pesos 6.1752 pesos Gasolina Premium (por litro) 4.9987 pesos 5.2146 pesos Diesel (por litro) 6.5055 pesos 6.7865 pesos

Impacto en los precios al consumidor

Aunque el incremento en el IEPS no implica necesariamente un aumento proporcional en el precio final de estos productos, se espera que haya un efecto notable. Por ejemplo, una cajetilla de cigarros Marlboro, que actualmente se vende en 75 pesos, podría aumentar a 75.51 pesos en 2024 solo por el incremento del IEPS. Sin embargo, algunos comerciantes han indicado que el precio podría establecerse en 80 pesos, lo que representa un aumento del 6.7%.

Contribución del IEPS a los ingresos tributarios

Daniela Balbino, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, señaló que se espera que el IEPS por cigarro contribuya con aproximadamente el 7.7% del total del IEPS en el próximo año y el 1.1% de los ingresos tributarios del país, aportando alrededor de 52 mil 700 millones de pesos. El IEPS, creado originalmente para desincentivar el consumo de productos dañinos para la salud, como bebidas saborizadas y cigarros, tendrá un papel importante en los ingresos de 2024, con una contribución estimada de 688 mil millones de pesos.

Proyecciones económicas para 2024

Se estima que la recaudación del IEPS a combustibles en 2024 superará en un 56.4% a la de este año, alcanzando aproximadamente 456 mil millones de pesos. Esto representa un incremento significativo en comparación con lo presupuestado en la Ley de Ingresos de la Federación de 2023. Si se cumplen estas expectativas, la recaudación total del IEPS representaría cerca del 2% del PIB y un aumento del 35% en términos reales respecto al año anterior.