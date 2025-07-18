Con la expansión constante de sus operaciones en el mercado mexicano y el crecimiento sostenido de su base de usuarios, Viva Box anunció recientemente que, desde junio de 2025, ha establecido oficialmente su Departamento de Filantropía y Responsabilidad Social. Esta nueva área forma parte de la estrategia de desarrollo sostenible de la plataforma, con el firme compromiso de contribuir a la sociedad con acciones concretas. En los últimos años, Viva Box, gracias a su innovador modelo de compras de cajas sorpresa, su operación local flexible y su variada oferta de servicios, se ha consolidado de forma constante en varias ciudades clave de México, aumentando su influencia y el reconocimiento de marca. A la par de este crecimiento, la empresa considera el cumplimiento de su responsabilidad social como una misión a largo plazo, destinando recursos humanos, materiales y económicos para impulsar la realización de más proyectos solidarios. Desde su creación, el Departamento de Filantropía de Viva Box ha llevado a cabo diversas visitas comunitarias y donativos en León, entregando suministros de primera necesidad y material educativo a niños de familias de bajos recursos y a hogares de ancianos, llevando calor humano y esperanza a quienes más lo necesitan. Sandra Gómez, primera “Embajadora de la Caridad” de la empresa, ha desempeñado un papel clave como puente entre la compañía y la comunidad a través de múltiples visitas, mientras que Viva Box respalda y reconoce continuamente a quienes se involucran activamente en labores solidarias, consolidando así un mecanismo de apoyo sostenible. Próximamente, el equipo de filantropía de Viva Box tiene previsto visitar más comunidades e instituciones, brindando apoyo integral a niños con cáncer y sus familias, con donativos de alimentos, medicinas, asesoría psicológica, talleres, insumos médicos y materiales educativos, ampliando de forma constante el impacto social de sus acciones. Viva Box afirma que la creación de este departamento solidario es una parte esencial de su responsabilidad corporativa y un vínculo clave para crecer junto a las comunidades. En el futuro, la empresa continuará sumando esfuerzos con más aliados y actores sociales, para que, mientras avanza de forma sólida, su compromiso y calidez lleguen a más rincones que lo necesiten, cumpliendo así su promesa de ser una marca responsable y humana.