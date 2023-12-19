La nueva versión del Complemento para Recepción de Pagos entra en vigor a partir del 15 de enero de 2024 El 15 de diciembre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) liberó la nueva v...

La nueva versión del Complemento para Recepción de Pagos entra en vigor a partir del 15 de enero de 2024 El 15 de diciembre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) liberó la nueva versión del Complemento para Recepción de Pagos (CRP) versión 2.0, Revisión B. De acuerdo con un análisis publicado por Fiscalia, a través del CRP 2.0, Revisión B, se realizan ajustes a las validaciones adicionales para los atributos Monto, BaseP e ImporteP. En el documento se análizan y explican los cambios, entre los que se encuentran los siguientes:

Monto

Para el atributo Monto, se precisa que la fórmula para el cálculo de los límites es aplicable cuando existan operaciones con diferente divisa. Antes se indicaba que es aplicable “sólo” para operaciones con diferente divisa, pero ahora se elimina la palabra “sólo”. Se indica que, en el caso donde la suma de los atributos ImpPagado de cada documento relacionado convertido a la moneda del pago no sea menor o igual al atributo Monto en operaciones con diferentes divisas, se debe validar que el valor del atributo Monto sea mayor o igual al resultado de sumar los límites inferiores y menor o igual al resultado de sumar los límites superiores de cada ImpPagado calculados previamente. Cuando existan operaciones con más de un Documento relacionado en donde al menos uno de ellos contenga la misma moneda que la del Pago, para la fórmula en el cálculo del margen de variación se deben considerar 10 decimales en la EquivalenciaDR cuando el valor sea 1. Esta aclaración es importante porque se presentaban casos en los que, derivado de diferencias de decimales, el monto no pasaba la validación y la documento no podía timbrarse. Estos cambios tienen la intención de mitigar ese problema.

Fórmula de rangos del Monto

Se modifica la fórmula para delimitar el rango de variación de los decimales calculando un límite inferior y uno superior. Originalmente, la fórmula preveía una resta de 1 diezmilmillonésimo (un 1 en la décima posición fraccional: 0.0000000001), y ahora se prevé la resta de 1 diezmilbillonésimo (un 1 en la décimo sexta posición fracción (0.0000000000000001).

BaseP

El atributo BaseP se utiliza para señalar la suma de los atributos BaseDR (base para el cálculo del impuesto trasladado conforme al monto del pago, aplicable al documento relacionado) de los documentos relacionados del impuesto trasladado. En la validación de este atributo que indica que “debe existir al menos uno de los atributos TotalTrasladadosBaseIVA16, TotalTrasladadosBaseIVA8, TotalTrasladadosBaseIVA0, TotalTrasladosBaseIVAExento”, se precisa que es sólo en el caso de que el atributo ImpuestoP contenga la clave 002 – IVA.

ImporteP

El atributo ImporteP se utiliza para señalar la suma del impuesto trasladado, agrupado por ImpuestoP, TipoFactorP y TasaOCuotaP. Al igual que el atributo anterior, en la validación de este atributo que indica que “debe existir al menos uno de los atributos TotalTrasladadosBaseIVA16, TotalTrasladadosBaseIVA8, TotalTrasladadosBaseIVA0, TotalTrasladosBaseIVAExento”, se precisa que es sólo en el caso de que el atributo ImpuestoP contenga la clave 002 – IVA.

Matriz de errores

En la matriz de errores se ajustan los códigos: CRP20238, CRP20267, CRP20268, CRP20273, CRP20274, CRP20275 y CRP20276; y se agrega el código CRP20277, quedando de la siguiente manera:

Vigencia

La nueva versión del CRP entra en vigor a partir del 15 de enero de 2024. Puedes ver el texto publicado por Fiscalia aquí / Fecha de publicación: 15 de diciembre de 2023.