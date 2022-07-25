El aspirante a la presidencia, Ricardo Monreal, propuso la reducción y simplificación del ISR e IVA. Ricardo Monreal, coordinador del partido Morena en el Senado, presentó una propuesta de reforma ...

El aspirante a la presidencia, Ricardo Monreal, propuso la reducción y simplificación del ISR e IVA. Ricardo Monreal, coordinador del partido Morena en el Senado, presentó una propuesta de reforma fiscal en la que establece la reducción y simplificación de impuestos. Como parte de su "proyecto de nación 2024-2030", el senador propuso la reducción del Impuesto sobre Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como el fortalecimiento de los sistemas y simplificación de los procesos del Servicio de Administración Tributaria (SAT). De acuerdo con El Universal, también contempla acciones para fortalecer la hacienda pública local, como la modernización de los registros catastrales municipales, una reforma al artículo 115 de la Constitución Política para que la recaudación del Impuesto Predial corra cargo de los estados y no de los municipios, lo que podría generar hasta un 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). https://twitter.com/RicardoMonrealA/status/1550277926276730880

Reducción al ISR

Monreal, quien es aspirante a la presidencia para 2024, destacó que el ISR es una de las fuentes principales de financiamiento del gobierno federal y se recauda en proporción creciente a los beneficios económicos de la actividad realizada, por lo que es importante trabajar hacia la reducción y simplificación de este impuesto.

“Se debe revisar el conjunto de las tasas impositivas que conforman el ISR y formar un esquema más plano y sencillo que estimule la inversión”, expresó.

Dijo que solo esta medida transformaría al sistema fiscal mexicano en uno más justo y equitativo, “la simplificación reduce los costos del cumplimiento de los ciudadanos y la fiscalización para la autoridad”.

Reducción al IVA

En cuanto al IVA, el senador dijo que es necesario ampliar la base recaudatoria de este impuesto incluyendo productos que sin razón se encuentran exentos o gravados a tasa cero, tales como alimentos de lujo o tratamientos estéticos. Dijo que esto implicaría definir cuidadosamente una canasta básica de bienes y servicios exentos del IVA, con el fin de proteger el poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos. “Al consumidor de menores ingresos se le podría compensar a través de un esquema de subsidios focalizados”, añadió. El proyecto establece facilidades en el pago del impuesto predial, flexibilizar los usos de suelo y vinculación con el catastro, la creación de un IVA estataltal como sucede en países como Estados Unidos y de la Unión Europea.