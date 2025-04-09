¿Eres persona física en el RESICO? Descubre cómo solicitar la devolución de tu saldo a favor de ISR 2024 y evita perder tu dinero. Te explicamos los pasos de forma clara Desde el ejercicio fiscal 2...

¿Eres persona física en el RESICO? Descubre cómo solicitar la devolución de tu saldo a favor de ISR 2024 y evita perder tu dinero. Te explicamos los pasos de forma clara Desde el ejercicio fiscal 2024, los pagos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) realizados por personas físicas inscritas en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) se consideran pagos definitivos. A pesar de ello, existe la posibilidad de solicitar en devolución los saldos a favor generados mes con mes, un beneficio que puede representar un importante alivio económico para los contribuyentes.

Opciones para Solicitar la Devolución del Saldo a Favor

Las personas físicas que tributan bajo el RESICO tienen dos alternativas para tramitar la devolución de su saldo a favor:

Opción Descripción Solicitud Mensual El contribuyente puede manifestar y solicitar la devolución del saldo a favor en su declaración mensual definitiva, dentro del mes inmediato siguiente al que se haya generado el saldo. Solicitud Anual Conjunta Permite acumular todos los saldos a favor generados durante el ejercicio fiscal y solicitar su devolución a partir del 17 de enero del año siguiente.

¿Cómo Realizar la Solicitud de Devolución?

La devolución se debe solicitar a través del Formato Electrónico de Devoluciones (FED), anexando la documentación establecida en la ficha de trámite 9/CFF titulada “Solicitud de Devolución de saldos a favor y pagos de lo indebido”, correspondiente a la Auditoría Fiscal Federal o Auditoría de Comercio Exterior.

Tipos de Trámite Según la Opción Elegida

Tipo de Trámite Aplicación 149 ISR Personas Físicas - Pagos del Ejercicio - Régimen Simplificado de Confianza Aplica cuando el saldo a favor se solicita de forma conjunta (por todo el ejercicio fiscal). 153 Régimen Simplificado de Confianza - Opción Mensual Aplica cuando el saldo a favor se solicita mes a mes, conforme se va generando.

Recomendaciones Importantes

Verifica siempre que tus declaraciones mensuales estén presentadas en tiempo y forma para evitar contratiempos.

Reúne y conserva la documentación de soporte, como los comprobantes de retenciones y pagos.

Consulta el estatus de tu devolución en el portal del SAT para darle seguimiento oportuno.

Solicitar la devolución del saldo a favor de ISR en el régimen RESICO es un derecho de los contribuyentes y una excelente manera de recuperar recursos. Entender las modalidades disponibles y cumplir con los requisitos facilitará el proceso y permitirá aprovechar este beneficio fiscal de forma segura y eficiente.