El SAT reconoce que los recientes cambios en su portal podrían generar complicaciones para algunos contribuyentes durante la presentación de la declaración anual de personas morales. El Servicio de...

El SAT reconoce que los recientes cambios en su portal podrían generar complicaciones para algunos contribuyentes durante la presentación de la declaración anual de personas morales. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó mejoras en su portal electrónico con el objetivo de hacer más sencillo e intuitivo el proceso de presentación de la declaración anual para personas morales, cuyo plazo vence el próximo 31 de marzo. Israel Solís Torres, Administrador Desconcentrado de Recaudación en Monterrey, dijo al diario Reforma que los cambios buscan facilitar el cumplimiento fiscal, aunque reconoció que algunos contribuyentes podrían enfrentar dificultades iniciales con ciertas modificaciones, como las relacionadas con la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).

Más declaraciones, mayor recaudación

Por su parte, José Antonio de Jesús Morales, Administrador Desconcentrado de Recaudación de Nuevo León 3, destacó que hasta el 9 de marzo se habían presentado 148 mil 414 declaraciones anuales de personas morales, cifra que representa un 3% más en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Principales mejoras del portal

Entre los cambios clave que presenta el portal destacan:

Precarga de documentos : Ahora se agiliza el llenado de formularios al integrar información previamente registrada.

: Ahora se agiliza el llenado de formularios al integrar información previamente registrada. Campo de “Devoluciones, Descuentos y Bonificaciones” : Se añade este apartado en la sección de gastos, con la precarga del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente.

: Se añade este apartado en la sección de gastos, con la precarga del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente. Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) : Se incorpora un campo específico para el PTU no deducible.

: Se incorpora un campo específico para el PTU no deducible. Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores: Ahora el portal incluye información de estos conceptos desde 2014 hasta 2023, facilitando su correcta declaración.

Las autoridades fiscales recomiendan a los contribuyentes que se familiaricen con estas mejoras para evitar contratiempos y cumplir en tiempo y forma con su obligación fiscal.