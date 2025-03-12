El SAT emitió un comunicado dirigido a contribuyentes que han operado con proveedores cancelados en el REPSE, advirtiendo que esas operaciones no serán deducibles. Recomiendan regularizar la situac...

El SAT emitió un comunicado dirigido a contribuyentes que han operado con proveedores cancelados en el REPSE, advirtiendo que esas operaciones no serán deducibles. Recomiendan regularizar la situación para evitar sanciones. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha enviado un comunicado a diversos contribuyentes con el asunto "Verifica que tus gastos sean deducibles". Este mensaje está dirigido a empresas que han realizado operaciones con proveedores que se encuentran cancelados en el Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE). El SAT advierte que, si una empresa contrató servicios especializados con un proveedor que no estaba activo en el REPSE, esos gastos no podrán ser deducibles ni acreditables para efectos fiscales. En el comunicado se detalla que, tras una revisión en sus bases de datos, se identificó que algunos contribuyentes recibieron Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) relacionados con proveedores cancelados en el REPSE.

¿Qué hacer si recibiste el comunicado?

El SAT recomienda que las empresas revisen su situación fiscal y, de ser necesario, presenten las declaraciones correspondientes en el portal del SAT mediante el servicio "Declaraciones y Pagos". En caso de requerir una aclaración, los contribuyentes pueden ingresar al portal del SAT y seguir la ruta: Trámites y servicios > Más trámites y servicios > Herramientas de cumplimiento > Presenta tu aclaración.

Consecuencias de no atender el aviso

Aunque el comunicado no implica el inicio de una auditoría, el SAT advierte que ignorarlo podría derivar en actualizaciones, recargos e incluso multas. En casos graves, se podría restringir el Certificado de Sello Digital, impidiendo la emisión de facturas electrónicas. Las empresas que se encuentren en proceso de regularización bajo el estímulo fiscal de la Ley de Ingresos 2025 pueden ignorar este comunicado, siempre que estén cumpliendo con los requisitos establecidos.