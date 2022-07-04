Encabezado por el presidente López Obrador, el gobierno de la 4T celebró al SAT por 25 años de operaciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el 25 aniversario del Servicio de Admin...

Encabezado por el presidente López Obrador, el gobierno de la 4T celebró al SAT por 25 años de operaciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el 25 aniversario del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en las instalaciones del Palacio Nacional, donde afirmó que "se terminó con la evasión fiscal". Asimismo, sostuvo que su gobierno no ha creado impuestos nuevos ni ha aumentado los ya existentes y que se ha terminado con la práctica de la evasión fiscal y la condonación a grandes empresas.

Por su parte la titular del SAT, Raquel Buenrostro, dijo en conferencia de prensa que el organismo ha recaudado el 86% de la fiscalización de grandes contribuyentes.

Evasión fiscal

Raquel Buenrostro dijo que el fisco mexicano ha instruido una estrategia más compleja que requiere de estadísticas y análisis de datos y se estudia a los contribuyentes para fortalecer toda la información torno a ellos.

Con dicha información se identifican los patrones de evasión y elusión fiscalpara poder establecer algunas líneas preventivas, correctivas y punitivas contra quienes realicen dichas prácticas.

De acuerdo con SDPnoticias, hasta el momento se han presentado 2 mil 669 denunciasreferentes a la corrupción dentro del SAT, dividiéndose en:

241 a servidores públicos

mil 240 a personas físicas

mil 188 relacionadas a personas morales

De dichas denuncias, 469 han sido vinculadas a un proceso legal y se han resuelto 15, estas cifras pertenecen a los servidores y contribuyentes denunciados ante la FGR.

Sube recaudación

De acuerdo con datos mostrados por la titular del SAT, en 2021 la recaudación tributaria creció 504 mil 288 millones de pesos, un 2.8% más que lo recolectado en 2018.

Mientras que de enero a junio de 2022 la recaudación tributaria ascendió a 2 billones 49 mil millones de pesos, implicando un crecimiento de 8.6% comparada con el mismo periodo de 2018.