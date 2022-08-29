El fisco puede solicitar los estados de cuenta a la CNBV para ver si el contribuyente se ubica en discrepancia fiscal Recientemente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó un comunicado en el que aclaró que no cobra ni vigila los depósitos en efectivo en instituciones bancarias. Sin embargo, con el uso de tarjetas de prepago es posible que los contribuyentes puedan enfrentarse a una discrepancia fiscal y deban pagar impuestos al órgano recaudador. "La gente estaba preocupada por el tema de fiscalización de depósitos en efectivo, no quiere decir que el SAT no vigile los depósitos, sino que está enfocado en los grandes contribuyentes" dijo en entrevista con este medio, Roberto Colín Mosqueda, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. https://twitter.com/SATMX/status/1560011903543529474 Asimismo, explicó que el contribuyente sí está vigilado por el SAT. De hecho, cuando el fisco necesita saber alguna información puede solicitar los estados de cuenta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para ver si el contribuyente se ubica en un tema de discrepancia fiscal. "Esto ocurre cuando el contribuyente está gastando más de lo que realmente está reportando como ingreso, y eso puede reflejarse también con el uso de depósitos en efectivo y las tarjetas de prepago. Ante esto el SAT puede fiscalizar y fincar algún crédito y sanciones de pago de impuestos" explicó en entrevista. De acuerdo con artículo 91 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR), las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscalcuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente, o bien a los que le hubiere correspondido declarar.

¿Cómo procede el SAT ante la discrepancia fiscal?

Roberto Colín explicó en entrevista que inicialmente la autoridad fiscal revisa la facturación electrónica y las declaraciones de impuestos, y si observa que hay demasiadas facturas de gastos, incluso mayores a al cantidad de ingresos que el contribuyente está reportando, es el primer indicativo de una discrepancia fiscal. Después, el SAT solicita a la CNBV los estados de cuenta del contribuyente para asegurarse cuál es del nivel de ingresos que tiene y compararlo con el que reporta vía declaraciones. Sin embargo, dijo, el fisco no puede hacer esto de manera masiva, por lo que se enfoca en grandes contribuyentes. "La autoridad fiscal tiene una estrategia de fiscalización, tiene ciertas metas en materia de recaudación y por ello, enfoca sus esfuerzos en los grandes contribuyentes" explicó. Finalmente, dijo que no hay que perder de vista que con todos los sistemas tecnológicos y de automatización para realizar transferencias electrónicas o depósitos en efectivo, el SAT pueda vigilar y revisar a todos los contribuyentes.